Килиан Мбаппе: «Если я однажды перейду в Италию, я перейду в «Милан». Смотрю каждый их матч в Серии А»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможном переходе в Италию.

«Я всегда говорил: если я однажды перейду в Италию, я перейду в «Милан».

В детстве я был большим болельщиком «Милана» и [сейчас] всегда смотрю Серию А, каждую игру «Милана».

Вся моя семья болеет за « », – сказал нападающий « » на церемонии вручения наград по итогам сезона в Европе от Globe Soccer Awards.