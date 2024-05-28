Килиан Мбаппе: «Если я однажды перейду в Италию, я перейду в «Милан». Смотрю каждый их матч в Серии А»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможном переходе в Италию.

«Я всегда говорил: если я однажды перейду в Италию, я перейду в «Милан».

В детстве я был большим болельщиком «Милана» и [сейчас] всегда смотрю Серию А, каждую игру «Милана».

Вся моя семья болеет за «Милан», – сказал нападающий «ПСЖ» на церемонии вручения наград по итогам сезона в Европе от Globe Soccer Awards.

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33 комментария
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через несколько лет будет смешно, когда он будет переходить в Интер
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В детстве за Милан Анчелотти наверное 9 из 10 человек болели, легендарная была команда которая многих влюбила в футбол.
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Ох когда же их жизнь научит не говорить подобные громкие слова ;(
Только туда и не иначе, жизнь такая штука, никогда не знаешь что будет завтра

Зарекаться на что то последнее дело
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Ну даëт, ещë в Испании и минуты не провëл на поле, а уже мечтает об Италии. После Милана куда намылился?
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Ответ Папа Футбола
В детстве за Милан Анчелотти наверное 9 из 10 человек болели, легендарная была команда которая многих влюбила в футбол.
Я в Милан Капелло еще влюбился, времена Гулита, Райкарда и Ван Бастена...)))
+2
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+2
Ответ Папа Футбола
В детстве за Милан Анчелотти наверное 9 из 10 человек болели, легендарная была команда которая многих влюбила в футбол.
Милан с Гуллитом, Ван Бастеном и Райкаардом был самым любимым клубом в мире. Фантастика!!
+3
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Ответ Зеленский
Почему сейчас не перейдёт?)
Сейчас там не насыпают и близко сколько в Мадриде. Пойдет по стопам партнера по сборной Оливье Жиру. который переехал на Сан-Сиро в возрасте за 30+, и был лучшим!
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Какой то футбольный Джастин Бибер - перед всеми хвостиком машет 😀.
Поскорее бы перешел уже в Реал и побил все рекорды Роналду
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Крутой
Париж - лучший
Реал - с детства
Милан - вся семья болеет
Даже вроде что то про ливерпуль было
Перейдет в итоге в Химки что ли?
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Ответ Sliva
Ох когда же их жизнь научит не говорить подобные громкие слова ;( Только туда и не иначе, жизнь такая штука, никогда не знаешь что будет завтра Зарекаться на что то последнее дело
Мама не успела подсказать
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Ответ dreamstep
Одна проблема - Милан не сможет платить маме Мбаппе как Реал или арабы. То есть такой трансфер так и останется мечтой.
Может купить его лет через 10. И будет играющим владельцем))
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Ответ Папа Футбола
В детстве за Милан Анчелотти наверное 9 из 10 человек болели, легендарная была команда которая многих влюбила в футбол.
да что ты говоришь.
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Ответ Папа Футбола
В детстве за Милан Анчелотти наверное 9 из 10 человек болели, легендарная была команда которая многих влюбила в футбол.
И состав было у них мощный. Из-за этого все влюбились в Милан
+3
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Ответ Roman
С леао разнесут чемпионат
Если он туда и перейдёт, Леоа уже давно закончит или уйдёт сам.
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Ох когда же их жизнь научит не говорить подобные громкие слова ;(
Только туда и не иначе, жизнь такая штука, никогда не знаешь что будет завтра

Зарекаться на что то последнее дело
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0
Ох когда же их жизнь научит не говорить подобные громкие слова ;(
Только туда и не иначе, жизнь такая штука, никогда не знаешь что будет завтра

Зарекаться на что то последнее дело
0
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0
Ох когда же их жизнь научит не говорить подобные громкие слова ;(
Только туда и не иначе, жизнь такая штука, никогда не знаешь что будет завтра

Зарекаться на что то последнее дело
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Ага, что ж тогда вместо Милана выбрал ПСЖ ? Болеет за Милан, плюс играть за такой топ-клуб престижно, но он выбрал деньги в мешке без истории, это совсем стыд ) Ещё бы сказал "Я всегда любил женщин, но тусуюсь с трансами" )
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Это было очень круто, но пока из разряда фантастики. Милан, к сожалению, уже не тот, что 20-30 лет назад при Доне Сильвио.
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Ответ 10ztv
через несколько лет будет смешно, когда он будет переходить в Интер
Не надо)
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Ответ Зеленский
Почему сейчас не перейдёт?)
Далеко из Мадрида в Милан ездить )))
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Интрига появилась
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Вся семья Мбаппе за "Милан"?! Он это высказывание согласовал с Пересом?🤔😉 Ведь могут последовать штрафные санкции....🙃
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Жан-Пьер Папен
Марсель Десайи
Патрик Виейра
Кристоф Дюгарри
Иоанн Гуркюфф
Матье Фламини
Филипп Мексес
Адиль Рами
Жереми Менез
Тео Эрнандес
Оливье Жиру
Майк Меньян
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Ответ Папа Футбола
В детстве за Милан Анчелотти наверное 9 из 10 человек болели, легендарная была команда которая многих влюбила в футбол.
Милан Сакки, Милан Капелло, Милан Анчелотти. Это все любимые, легендарные команды.
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Оказывается черепаха нашенский.
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Одна проблема - Милан не сможет платить маме Мбаппе как Реал или арабы. То есть такой трансфер так и останется мечтой.
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если я однажды перейду в Италию, я перейду в «Милан». -Молодец, заранее обозначает где будет после Реала карьеру заканчивать!) Ну а после Милана арабский чемп наверно
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С леао разнесут чемпионат
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