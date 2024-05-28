Килиан Мбаппе: «Если я однажды перейду в Италию, я перейду в «Милан». Смотрю каждый их матч в Серии А»
Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможном переходе в Италию.
«Я всегда говорил: если я однажды перейду в Италию, я перейду в «Милан».
В детстве я был большим болельщиком «Милана» и [сейчас] всегда смотрю Серию А, каждую игру «Милана».
Вся моя семья болеет за «Милан», – сказал нападающий «ПСЖ» на церемонии вручения наград по итогам сезона в Европе от Globe Soccer Awards.
Только туда и не иначе, жизнь такая штука, никогда не знаешь что будет завтра
Зарекаться на что то последнее дело
Поскорее бы перешел уже в Реал и побил все рекорды Роналду
Париж - лучший
Реал - с детства
Милан - вся семья болеет
Даже вроде что то про ливерпуль было
Перейдет в итоге в Химки что ли?
Только туда и не иначе, жизнь такая штука, никогда не знаешь что будет завтра
Зарекаться на что то последнее дело
Только туда и не иначе, жизнь такая штука, никогда не знаешь что будет завтра
Зарекаться на что то последнее дело
Только туда и не иначе, жизнь такая штука, никогда не знаешь что будет завтра
Зарекаться на что то последнее дело
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