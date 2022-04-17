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Сэйв, сэйвище защитника «Сочи» на ленточке! Подставил голову под удар с 5 метров на 90+8 и спас команде ничью

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У грандиозного, великого сэйва Евгения Чернова появился достойный конкурент.

Последователя зовут Ванья Дркушич, он играет за «Сочи». Все случилось снова в матче «Локомотива», москвичи – опять пострадавшие.

Давайте смотреть, что произошло на восьмой добавленной минуте при счете 2:2.

Дмитрий Рыбчинский получил шанс пробить с линии вратарской, вратаря уже не было, потому что Сослан Джанаев выскочил на Дмитрия Живоглядова.

Но на линии оставался Дркушич.

Он прочитал, что случится в течение секунды, сгруппировался и прыгнул, чтобы заслонить собой ту зону, куда ждал удар Рыбчинского. Сработало!

Дркушич таким образом спас для «Сочи» ничью – соответственно сохранил одно очко своей команде и отнял у «Локомотива» два.

Сгусток хамства, грубости и агрессии у «Сочи» с «Локо»: коленом в грудь, удар ногой в ответ. Итог – два удаления и почти драка

Кстати, сэйв Чернова был на 91-й минуте, там «Локо» проигрывал 1:2.

Как вам новое произведения спасательного искусства?

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