Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги. Вингер «Барсы» опередил Родриго и Кубарси

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Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги.

16-летний вингер «Барселоны» сыграл в 37 матчах Ла Лиги, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В число претендентов на награду лучшему футболисту не старше 23 лет по итогам сезона-2023/24 также входили Пау КубарсиБарселона»), РодригоРеал Мадрид»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ян Коуто, Савио Морейра, Мигель Гутьеррес (все трое – «Жирона»), Хави Герра («Валенсия»), Джонни Кардозо («Бетис») и Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).

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39 комментариев
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Ожидается наплыв бомбящих сливок, но по факту Ямаль для своего возраста реально топарь. Кто-нибудь еще играл также в 16 лет на взрослом уровне? Я вот не помню
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+18
А он самый молодой игрок, которого признавали самым молодым игроком ЛаЛиги? Это очень важно!
+19
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+16
Ответ Зеленский
Какой позор!
Согласен, у Вас ведь никнейм просрочен😱
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Ответ Men77
У гельков как всегда одна песня, все, что им не по нраву- всё куплено. И только их игроки получают самые справедливые награды. Реально целыми днями только ноют тут. Баб себе заведите, бездельники😁
Скорее мужиков)))
+6
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+4
Ямаль период август-декабрь и январь-май две разные игроки. в первом он был сыроватым, во второй части он был нереально крутым! прогресс просто.. колоссальный! надеюсь,продолжит прогрессировать! если продолжит развиваться то ЗМ - вопрос лишь времени! главное прогресс и без травм! надеюсь Флик поможет ему выйти на новый уровень!
+8
-4
+4
Ответ Костя Соловьев
Машина пропаганды каталонских брусков работает безотказно. Джуду то лет 40 наверное, что его признали лучшим в целом, но не лучшим молодым.
Да что ж за нескончаемая боль по отношению к лучшей академии мира? Осеннему грибочку Джуду дали главную награду целого сезона, но нет, надо всё равно поныть. Ему что, надо было обе награды отдать? Хотя, островных некстванов же привыкли пиарить таким экспрессом, пока не сдулись (привет от Оуэна)🤓
+9
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+4
Ответ ZarvuR2020
А почему нету Беллингема?
Потому что он лучший игрок, а не молодой игрок. Так уж вышло, что ровесники ему не ровня.
+5
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+2
Ответ Зеленский
Такой маленький,а уже Месси - получает липовые награды
Еще одно сходство с Месси - регулярно подрывает задницы хейтеров)
+5
-3
+2
У гельков как всегда одна песня, все, что им не по нраву- всё куплено. И только их игроки получают самые справедливые награды.
Реально целыми днями только ноют тут. Баб себе заведите, бездельники😁
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Молодец. Заслужил
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Непонятны критерии. Родриго-молодой игрок, а, допустим, Беллингем - уже нет. Это как?
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реал опять sos. Анчелоти мимо , родриго мимо
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Ответ Роман
Лучший молодой игрок который вылетел из ЛЧ и проиграл в Ла Лиге 👏 И это в какие-то 16 лет
а чего добился ты к 16?!? 😂😂😂
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Ответ Alex Shizoid
А он самый молодой игрок, которого признавали самым молодым игроком ЛаЛиги? Это очень важно!
А почему Беллингема нет в номинации?

Кубо в обоих номинациях есть
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Настоящий победитель - Нико Уиллиямс, Кубо или Родриго. Давайте будем честны
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Ответ neoline099
Ожидается наплыв бомбящих сливок, но по факту Ямаль для своего возраста реально топарь. Кто-нибудь еще играл также в 16 лет на взрослом уровне? Я вот не помню
Да они в целом в шоке, что с академии и молодёжки можно подтягивать в основу, а не переводить стрелки в разговоре о доморощенных игроках на престарелых затычек типа Васкеса🤓
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Ответ войд
Что за бред? Беллингем хозяин кабинета,это знает весь мир)
Кабинета ВАР?) ну зачем же так открыто?)))
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Помимо хорошей статистики, любой кто смотрел матчи Барсы видел, что он реально тащил команду в сложные моменты. Абсолютно заслуженно. Надеюсь, будет только прогрессировать.
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