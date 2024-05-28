Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги. Вингер «Барсы» опередил Родриго и Кубарси
Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона Ла Лиги.
16-летний вингер «Барселоны» сыграл в 37 матчах Ла Лиги, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
В число претендентов на награду лучшему футболисту не старше 23 лет по итогам сезона-2023/24 также входили Пау Кубарси («Барселона»), Родриго («Реал Мадрид»), Нико Уильямс («Атлетик»), Ян Коуто, Савио Морейра, Мигель Гутьеррес (все трое – «Жирона»), Хави Герра («Валенсия»), Джонни Кардозо («Бетис») и Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»).
Реально целыми днями только ноют тут. Баб себе заведите, бездельники😁
Кубо в обоих номинациях есть