Тухель прошел все 11 полуфиналов в карьере. Общий счет голов – 30:4

ни разу в течение карьеры не вылетал из турниров на этапе полуфинала.

под руководством немецкого тренера сегодня добился победы над «Кристал Пэлас» (2:0) и вышел в финал Кубка Англии, где встретится с «Ливерпулем».

Тухель в качестве тренера все 11 раз проходил полуфиналы различных соревнований. Общий счет голов в этих матчах – 30:4.

Ранее Томас тренировал вторую команду «Аугсбурга», «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «ПСЖ».

«Челси» в 5-й раз за последние 6 лет вышел в финал Кубка Англии. Выиграл лишь однажды