Нагельсманн про Крооса: «Видел его фотографию с 48 000 трофеев. Впечатляет»
Юлиан Нагельсманн высказался о решении Тони Крооса завершить карьеру.
Полузащитник «Реала» и сборной Германии уйдет из футбола после Евро-2024.
«Мне кажется, он уже давно об этом думал, находясь в клубе. Вчера я увидел его прощальную фотографию с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще.
Ему не надо никому ничего доказывать. Сейчас у него впереди важный турнир, которого он ждет с огромным нетерпением. Если мы победим, то у него, кажется, будут все возможные трофеи. В таком случае это будет самое подходящее время [чтобы завершить карьеру]», – сказал главный тренер сборной Германии.
С его возобновлением игры за страну, всё сразу преобразилось.
Впечатляет.