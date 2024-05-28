Нагельсманн про Крооса: «Видел его фотографию с 48 000 трофеев. Впечатляет»

Юлиан Нагельсманн высказался о решении Тони Крооса завершить карьеру.

Полузащитник « » и сборной уйдет из футбола после Евро-2024.

«Мне кажется, он уже давно об этом думал, находясь в клубе. Вчера я увидел его прощальную фотографию с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще.

Ему не надо никому ничего доказывать. Сейчас у него впереди важный турнир, которого он ждет с огромным нетерпением. Если мы победим, то у него, кажется, будут все возможные трофеи. В таком случае это будет самое подходящее время [чтобы завершить карьеру]», – сказал главный тренер сборной Германии.