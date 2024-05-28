Нагельсманн про Крооса: «Видел его фотографию с 48 000 трофеев. Впечатляет»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о решении Тони Крооса завершить карьеру.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии уйдет из футбола после Евро-2024. 

«Мне кажется, он уже давно об этом думал, находясь в клубе. Вчера я увидел его прощальную фотографию с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще. 

Ему не надо никому ничего доказывать. Сейчас у него впереди важный турнир, которого он ждет с огромным нетерпением. Если мы победим, то у него, кажется, будут все возможные трофеи. В таком случае это будет самое подходящее время [чтобы завершить карьеру]», – сказал главный тренер сборной Германии. 

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9 комментариев
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Юлик не договаривает. 48321
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Кроос наверняка внесёт большой вклад за сборную.
С его возобновлением игры за страну, всё сразу преобразилось.
+2
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Ответ Роман
48 тыс. трофеев?
Сарказм
+2
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У числа 48000 целых 64 делителя.
Впечатляет.
+1
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Есть такое
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