Алонсо признан лучшим тренером Европы на Globe Soccer Awards. Хаби опередил Гвардиолу, Гасперини, Анчелотти и Хави

Хаби Алонсо признан лучшим тренером Европы на премии Globe Soccer Awards.

« » под руководством испанского специалиста за весь сезон потерпел лишь одно поражение и выиграл чемпионат и Кубок Германии.

На награду также претендовали (« »), (« »), Микель Артета («Арсенал»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Мичел («Жирона»), Тиаго Мотта («Болонья») и Хави («Барселона»).