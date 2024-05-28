Алонсо признан лучшим тренером Европы на Globe Soccer Awards. Хаби опередил Гвардиолу, Гасперини, Анчелотти и Хави
Хаби Алонсо признан лучшим тренером Европы на премии Globe Soccer Awards.
«Байер» под руководством испанского специалиста за весь сезон потерпел лишь одно поражение и выиграл чемпионат и Кубок Германии.
На награду также претендовали Рубен Аморим («Спортинг»), Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Мичел («Жирона»), Тиаго Мотта («Болонья») и Хави («Барселона»).
В фильме: «что здесь делает Хави»
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