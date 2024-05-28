Алонсо признан лучшим тренером Европы на Globe Soccer Awards. Хаби опередил Гвардиолу, Гасперини, Анчелотти и Хави

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Хаби Алонсо признан лучшим тренером Европы на премии Globe Soccer Awards.

«Байер» под руководством испанского специалиста за весь сезон потерпел лишь одно поражение и выиграл чемпионат и Кубок Германии.

На награду также претендовали Рубен АморимСпортинг»), Карло АнчелоттиРеал»), Микель Артета («Арсенал»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Мичел («Жирона»), Тиаго Мотта («Болонья») и Хави («Барселона»).

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24 комментария
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Хаби Алонсо этим одним сезоном навсегда вписал себя в историю футбола. Заслужил, очень за него рад.
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Почему вдруг не Ямаль?
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Хави😂😂😂
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Анчелотти, Гвардиола, Артета, Алонсо и Хави.
В фильме: «что здесь делает Хави»
+6
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Ответ LifeStream
Анчелотти, Гвардиола, Артета, Алонсо и Хави. В фильме: «что здесь делает Хави»
😁👏
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Ответ Tun
Почему вдруг не Ямаль?
18ти ещё нет, так бы точно ему дали.
+1
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Аванс выдан серьезный и почетный. Главное, чтобы в дальнейшем рос как тренер
+1
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Большое спасибо Х Алонсо за сказку!
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Алонсо, Анчелотти были на высоте.
Но ещё не закончилась ЛЧ. Рано определять победителя.
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Я вот не понимаю, почему они дождались финала ЛЕ, где Аталанта выиграла и Гасперини попал в этот топ благодаря этому, а финала ЛЧ они дождаться не смогли, после которого шансы Анчелотти были бы сильно выше, да и Терзич бы мог попасть в топ.
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Благодаря Алонсо, многие полюбили Байер
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Так Хави и Мостовой опередил, зачем его в заголовок надо было ставить?
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Хави нужно было дать приз "Тренер года ушел, остался, ушел"
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на счёт Алонсо всё таки нужно дать ему время чтобы понять какой он тренер, вроде как и рекорд побил и кубки и некоторые говорят что футбол интересный но рано ещё делать выводы о нём.
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5 испанцев, 4 итальянца, 1 португалец...
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Ну тут все закономерно господа
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Ответ Папа Футбола
Хаби Алонсо этим одним сезоном навсегда вписал себя в историю футбола. Заслужил, очень за него рад.
Это да, лч 2005 навсегда в истории и наших сердцах
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Ответ Папа Футбола
Хаби Алонсо этим одним сезоном навсегда вписал себя в историю футбола. Заслужил, очень за него рад.
а фанаты Байера представь как рады ?)
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Ответ Moscwow
Лучшая истеричка года
Камбэк года.
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Хави?😂😂😂
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