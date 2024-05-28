Мбаппе о цели Франции на Евро-2024: «Как и всегда – победить. Я хочу писать историю со своей сборной»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Евро-2024 Футбол

Килиан Мбаппе назвал цель сборной Франции на Евро-2024.

«Как и всегда – победить. Два года назад мы играли в финале чемпионата мира, и наша цель неизбежно состоит в том, чтобы выйти на эту стадию и выиграть. Это будет нелегко, есть много конкурентоспособных сборных, возможно, среди них будет и Италия.

Мы голодны и хотим войти в историю нашей страны. Я уже выиграл Лигу наций и чемпионат мира, если я выиграю еще и чемпионат Европы, то выиграю все, что возможно, в составе сборной. Я действительно хочу писать историю вместе со своей сборной», – сказал нападающий «ПСЖ».

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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6 комментариев
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Объективности и справедливости ради - в сборной у Килиана выходит намного лучше. Два подряд финала ЧМ не дадут соврать. А вот на клубном уровне дела идут похуже.
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Шансы есть.
Но ещё есть немало очень голодных сборных.
+2
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+2
Ответ Black Phoenix
Объективности и справедливости ради - в сборной у Килиана выходит намного лучше. Два подряд финала ЧМ не дадут соврать. А вот на клубном уровне дела идут похуже.
Учитывая где он окажется летом, по-моему в клубном футболе для него все должно наладится
+1
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С такой сборной солянкой, типа французов и я бы написал историю
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