Винисиус о тату с Пеле, Кобе и Мохаммедом Али во всю спину: «Они являются источниками вдохновения для меня. Невероятные спортсмены и великолепные люди»

Теги Мохаммед Али Кобе Брайант Реал Мадрид Ла Лига Пеле Винисиус Жуниор стиль Футбол

Винисиус Жуниор рассказал о своих татуировках.

– Расскажи нам немного больше о твоей невероятной татуировке на спине – почему ты решил нанести на кожу Пеле, Коби Брайанта, Мохаммеда Али и многих других.

– Они являются одними из главных примеров и источников вдохновения для меня. Невероятные спортсмены и великолепные люди.

На этой татуировке также изображено лицо моего отца, который является моим самым большим кумиром, – сказал вингер «Реала». 

Фото: инстаграм gangatattoo

Винисиус сделал тату во всю спину с изображением Пеле, Джордана, Кобе, Мохаммеда Али и надписями «менталитет» и «жизни чернокожих важны»

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43 комментария
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Ого, Майкл левша ))
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набил всех известных загорелых, только Тайгера Вудса не хватает)
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Главный критерии цвет кожи тут
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Куча интервью людей,играющих с Коби,утверждающих ,что как человек он был совсем не пример. Я думаю выбор кумиров по единственному принципу ,цвету кожи. В принципе и на вид Винисиус выглядит,как характерный тип умственно не полноценного человека.
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Ответ quznez
Ого, Майкл левша ))
Че за расизм от Винисиуса, где белые и желтые спортсмены?
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Ответ Роман
Кстати, их обоих не видать. Видать тату друг другу бьют.
Бьют друг другу меж тату. :)
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Ответ Pixel 8
Майкл?
Майкл.
+4
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Это еще что,Рига с Игорьком недавно увековечили на себе победу Месси на ЧМ,на левой ягодице у них тату Месси с кубком,а на правой цифры 18.12.2022!👌
+6
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Ответ Streetbor
набил всех известных загорелых, только Тайгера Вудса не хватает)
И Бaклaжaнa
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Антони о тату с собой: "Он является одним из моих главных источников вдохновения. Невероятный спортсмен и великолепный человек".
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Ответ Пацанчик реальный
Это еще что,Рига с Игорьком недавно увековечили на себе победу Месси на ЧМ,на левой ягодице у них тату Месси с кубком,а на правой цифры 18.12.2022!👌
Кстати, их обоих не видать. Видать тату друг другу бьют.
+4
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Ответ Влад Аронофски
одна на пол спины, другая на пол руки - но это другое и всего две 🤣 ага
2 красивые татушки каждая из которых имеет смысл, это красивые тату, а не вот это посмещише как у Винисиуса, оправдывай его дальше, мне вообще пофигу на тебя и на него.
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Ответ Алексей Мишин
И Бaклaжaнa
точно 🤣🤣
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Ответ Streetbor
набил всех известных загорелых, только Тайгера Вудса не хватает)
Хэмилтона ещё можно))
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Ответ quznez
Ого, Майкл левша ))
https://youtube.com/shorts/9ZKR4NbNKeI?si=gB6sHpwb8FyBrVrD
Майкл валит штраф левой.
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Есть хотя бы один темнокожий с татуировкой белого? Такие они расисты конечно...
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Джордан еще в 90-х обходил стороной все эти блм движения, и думал только про карьеру и бабки. Собственно говоря сейчас ничего не изменилось, только карьера закончилась.
Да, он был спортивной иконой, частью культуры, но его никогда не интересовала ни политика, ни социальные проблемы.
Из-за этого у него хватало хейтеров среди афроамериканцев, ведь он не был «своим». Он скорее был похож на белого капиталиста за пределами баскетбола.

Так что либо Винисиус еще не изучил биографию кумира, либо изучил, и решил отомстить, набив Джордана, кидающего мяч левой(!?) рукой😭
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Так у него же любимые Джордан, Хэмилтон и Леброн, а набивает в итоге Коби и Али. Что-то у него опять логика барахлит
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Кто кто , но этот не имеет права набивать тату великих легенд, провокаторам нельзя!
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зря он так, на днях опять будет грустным
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Комментарий удален модератором
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