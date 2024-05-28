Винисиус о тату с Пеле, Кобе и Мохаммедом Али во всю спину: «Они являются источниками вдохновения для меня. Невероятные спортсмены и великолепные люди»

Винисиус Жуниор рассказал о своих татуировках.

– Расскажи нам немного больше о твоей невероятной татуировке на спине – почему ты решил нанести на кожу Пеле, , Мохаммеда Али и многих других.

– Они являются одними из главных примеров и источников вдохновения для меня. Невероятные спортсмены и великолепные люди.

На этой татуировке также изображено лицо моего отца, который является моим самым большим кумиром, – сказал вингер « ».

Фото: инстаграм gangatattoo

Винисиус сделал тату во всю спину с изображением Пеле, Джордана, Кобе, Мохаммеда Али и надписями «менталитет» и «жизни чернокожих важны»