Винисиус о тату с Пеле, Кобе и Мохаммедом Али во всю спину: «Они являются источниками вдохновения для меня. Невероятные спортсмены и великолепные люди»
Винисиус Жуниор рассказал о своих татуировках.
– Расскажи нам немного больше о твоей невероятной татуировке на спине – почему ты решил нанести на кожу Пеле, Коби Брайанта, Мохаммеда Али и многих других.
– Они являются одними из главных примеров и источников вдохновения для меня. Невероятные спортсмены и великолепные люди.
На этой татуировке также изображено лицо моего отца, который является моим самым большим кумиром, – сказал вингер «Реала».
Фото: инстаграм gangatattoo
Винисиус сделал тату во всю спину с изображением Пеле, Джордана, Кобе, Мохаммеда Али и надписями «менталитет» и «жизни чернокожих важны»
Майкл валит штраф левой.
Да, он был спортивной иконой, частью культуры, но его никогда не интересовала ни политика, ни социальные проблемы.
Из-за этого у него хватало хейтеров среди афроамериканцев, ведь он не был «своим». Он скорее был похож на белого капиталиста за пределами баскетбола.
Так что либо Винисиус еще не изучил биографию кумира, либо изучил, и решил отомстить, набив Джордана, кидающего мяч левой(!?) рукой😭