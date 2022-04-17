Российскому фигуристу Евгению Семененко диагностировали сотрясение мозга после падения на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

«Диагноз – сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», – сказала тренер спортсмена Татьяна Мишина.

Накануне во время шоу Семененко ударился головой об лед после неудачного прыжка. Он несколько раз попытался встать самостоятельно, но не смог и позже был госпитализирован.

Страшное падение Семененко на шоу Плющенко: сделал 4 попытки встать, в итоге рухнул на зрителей