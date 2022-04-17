Анфиса Резцова о дочери: «Кристина готова встретиться с президентом, пообщаться, поделиться впечатлениями об Олимпиаде. На карантин она не уходила. Для чего он нужен?»

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что ее дочь, биатлонистка Кристина Резцова, хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее появилась информация, что несколько фигуристов сборной России, выступавших на Олимпиаде в Пекине, ушли на карантин перед встречей с президентом. Предположительно встреча пройдет 26 апреля.

«Насколько я знаю, Кристина ни на какой карантин не уходила. Она наконец-то вернулась после чемпионата России из Ханты-Мансийска, где выиграла заключительную гонку. На сегодняшний день она с семьей, они катаются на лыжах.

По поводу карантина я ничего не знаю. Для кого и чего нужен этот карантин?

Кристина ждет этой встречи, ни на какой карантин она не уходит, она живет своей жизнью – наконец-то проводит время с семьей после такого тяжелого сезона.

Сезон был тяжелым не только в плане достижения результатов, но и в плане ситуации в стране, и в мире в отношении к нашим спортсменам.

Кристина готова встретиться с президентом, готова пообщаться, поделиться своими впечатлениями об Олимпийских играх.

Как спортсменка могу сказать, что интересы спортсменов заключаются в том, чтобы встретиться с президентом, поделиться тем, что происходило на Олимпийских играх и обсудить, что в дальнейшем будет в нашей стране.

Я даже и не знала, что у фигуристов есть карантин. Если они хотят – пусть уходят. Сейчас уже нет смысла в карантине, мы давно продолжаем жить нормальной жизнью.

Мне кажется, решение уходить на карантин или нет, зависит от каждого спортсмена», – сказала Резцова.

Фигуристы сборной России отправились на карантин перед встречей с Путиным. Их имена не называются