Руни о Джеррарде, Лэмпарде и Скоулзе: «Стиви был самым разносторонним. Он мог бы перейти в «МЮ» и играть как Пол, но Пол не смог бы играть как Стиви в «Ливерпуле»
Уэйн Руни сравнил Пола Скоулза, Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда.
«Все они разные. Джеррард – самый разносторонний из них: он может защищаться, пасовать, бегать, отбирать мяч, забивать, разыгрывать стандарты. С точки зрения универсальности он лучший.
С точки зрения умения забивать лучшим был Лэмпард. Он забивал потрясающие голы, выступая в полузащите. У него была не такая хорошая техника, как у Стиви или Скоулза, но никто из полузащитников не забивал так, как он.
Умение Скоулза адаптироваться потрясает. Он был нападающим, когда был моложе, так что стать «десяткой», потом опуститься в середину, потом еще глубже, диктуя ход игры, – не думаю, что кто-то из этой троицы мог лучше управлять игрой, чем он.
Все они были футболистами мирового уровня. Стиви мог перейти в «Манчестер Юнайтед» и стать топ-футболистом, делать то, что делал Скоулз. Но я не думаю, что Скоулз мог бы делать в «Ливерпуле» то, что делал Стиви», – сказал бывший нападающий манкунианцев в интервью Гари Невиллу в программе The Overlap.
Вот это мощно было.