Руни о Джеррарде, Лэмпарде и Скоулзе: «Стиви был самым разносторонним. Он мог бы перейти в «МЮ» и играть как Пол, но Пол не смог бы играть как Стиви в «Ливерпуле»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

Уэйн Руни сравнил Пола Скоулза, Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда.

«Все они разные. Джеррард – самый разносторонний из них: он может защищаться, пасовать, бегать, отбирать мяч, забивать, разыгрывать стандарты. С точки зрения универсальности он лучший.

С точки зрения умения забивать лучшим был Лэмпард. Он забивал потрясающие голы, выступая в полузащите. У него была не такая хорошая техника, как у Стиви или Скоулза, но никто из полузащитников не забивал так, как он.

Умение Скоулза адаптироваться потрясает. Он был нападающим, когда был моложе, так что стать «десяткой», потом опуститься в середину, потом еще глубже, диктуя ход игры, – не думаю, что кто-то из этой троицы мог лучше управлять игрой, чем он.

Все они были футболистами мирового уровня. Стиви мог перейти в «Манчестер Юнайтед» и стать топ-футболистом, делать то, что делал Скоулз. Но я не думаю, что Скоулз мог бы делать в «Ливерпуле» то, что делал Стиви», – сказал бывший нападающий манкунианцев в интервью Гари Невиллу в программе The Overlap.

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18 комментариев
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Стиви Джи очень крут. Помню как Ван Перси будучи уже в статусе чемпиона в МЮ решил спровоцировать его во время стычки на поле: Где твоя медаль чемпиона АПЛ ? На что Джеррард ему ответил: Ради неё я не менял клуб!
Вот это мощно было.
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руни, как-то, не по-братски, с бывшими одноклубниками)
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Руни красиво всех похвалил. Граммотно выделил сильные стороны каждого. Браво)
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Ответ Dima Dima
руни, как-то, не по-братски, с бывшими одноклубниками)
Руни решил был честным, а не подлизывать друзьям
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Вот именно, тут любят наяривать на стату Лэмпарда, но по факту в Ливерпуле, он бы и стат Джеррарда бы не достиг. + Джеррард очень рано получил хроническую травму паха, которая просто дико ограничивала его скилл, после нее, он практически перестал сильно бить и ускоряться, как раньше.
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Джеррард был мотором команды и делал на поле абсолютно все. Ни Лэмпард, ни Скоулх так не грызли поле. А Джеррард был прекрасен не только на чистых мячах
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Сакки как-то сказал про джерарда, что он великий футболист, но не великий игрок в футбол.
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Все верно, Пол был лучшим по продвижению мяча и игрой под давлением. С отрывом. Но Стиви делал на поле все, а не только играл в полузащите. Он был везде, и был альфа, лидером, игроком способным перевернуть с ног на голову любую игру.
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Рыжий Принц из этой троицы был лучшим, имхо!
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Каждый из них был блистательным футболистом, и кажется каждый из них нашел клуб всей своей жизни, Стиви Джи грустно что АПЛ не взял
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Джерард был лучшим в том Ливере, поэтому и ярко выделялся. В МЮ были Гигз, Бекс, Кин - Скоулз был одним из лучших, но точно не уступал Джерарду ни в чем
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Я так полагаю Руни вообще обижен на всех одноклубников по Манчестер Юнайтед, потому что уже не первый раз и не первый футболист которого он косвенно так сказать "занижает". Пол Скоулз фантастический футболист на самом деле и 100% Лэмпард был не сильнее его, я бы больше склонялся к знаку "равно". Причем Скоулза гением называли и за пределами АПЛ и его многие топ футболисты выделяли из других лиг, рыжий очень умный футболист.
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Джерард хороший футболист с виденьем поля ну и конечно же удар у него от души был!
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Скоулз и Джерард это как Пирло и Тотти, не совсем подходят для сравнения, чуть разные профили. Джерарда можно с Де Брюйне сравнивать
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
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