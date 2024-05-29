Хуммельс о невызове на Евро-2024: «Обидно – я один из пяти лучших защитников Германии. Я был готов сидеть на скамейке. Нагельсманна беспокоили вещи, связанные с возрастом»
Матс Хуммельс высказался о непопадании в заявку на Евро-2024.
Защитник дортмундской «Боруссии» не был включен в состав сборной Германии на домашний чемпионат Европы.
– Я могу понять, что с марта состав сыгрался. Лично для меня это обидно, потому что в настоящее время я вхожу в пятерку лучших защитников Германии,. Если бы в марте я провел такой отрезок, как сейчас, то мог бы попасть в сборную и тогда, и на Евро.
– Говорят, что Матс Хуммельс не может быть запасным игроком, потому что он может негативно влиять на атмосферу...
– Я сказал Нагельсманну, что готов сидеть на скамейке и быть пятым вариантом на позицию центрального защитника. Он знал о моем отношении. Я хотел, чтобы он это знал.
Но если я правильно его понял, его беспокоили и другие вещи, помимо принятия роли запасного. Насколько я понял, речь шла скорее о вещах, связанных с возрастом, таких как физическое состояние, – сказал Хуммельс в интервью Bild.
А теперь посмотри, как играет Нагельсманн.
Знатоки футбола хреновы, тренерам советы раздают, не видя в упор базовых вещей.
Кто свежее в конце сезона: 35-летний игрок или какой-нибудь 26-29-летний? Уж Хуммельс то точно знает сколько он тратит на восстановление и поддержание формы