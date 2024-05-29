Хуммельс о невызове на Евро-2024: «Обидно – я один из пяти лучших защитников Германии. Я был готов сидеть на скамейке. Нагельсманна беспокоили вещи, связанные с возрастом»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Матс Хуммельс Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Матс Хуммельс высказался о непопадании в заявку на Евро-2024.

Защитник дортмундской «Боруссии» не был включен в состав сборной Германии на домашний чемпионат Европы

– Я могу понять, что с марта состав сыгрался. Лично для меня это обидно, потому что в настоящее время я вхожу в пятерку лучших защитников Германии,. Если бы в марте я провел такой отрезок, как сейчас, то мог бы попасть в сборную и тогда, и на Евро.

– Говорят, что Матс Хуммельс не может быть запасным игроком, потому что он может негативно влиять на атмосферу...

– Я сказал Нагельсманну, что готов сидеть на скамейке и быть пятым вариантом на позицию центрального защитника. Он знал о моем отношении. Я хотел, чтобы он это знал.

Но если я правильно его понял, его беспокоили и другие вещи, помимо принятия роли запасного. Насколько я понял, речь шла скорее о вещах, связанных с возрастом, таких как физическое состояние, – сказал Хуммельс в интервью Bild. 

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8 комментариев
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Вот Матс точно заслужил вызов. Он как минимум не хуже Та и Рюдигера, пригодился бы однозначно
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Ответ Михо
Вот Матс точно заслужил вызов. Он как минимум не хуже Та и Рюдигера, пригодился бы однозначно
Давай поставим Хуммельса в высокую линию обороны, и посмотрим, в какое посмешище он превратится. В низком блоке и Магваер казался стеной.
А теперь посмотри, как играет Нагельсманн.
Знатоки футбола хреновы, тренерам советы раздают, не видя в упор базовых вещей.
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Обидно за него...зачем вообще 4 вратаря взяли, кто-то мне объяснит?!
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Здравый смысл

Кто свежее в конце сезона: 35-летний игрок или какой-нибудь 26-29-летний? Уж Хуммельс то точно знает сколько он тратит на восстановление и поддержание формы
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Хуммельс реально в отличной форме в конце сезона, Евро уже через 2 недели после финала ЛЧ. Думаю, что Нагельсман решал этот вопрос радикально: готов ли он взять Хуммельса в сборную как основного, учитывая его форму, опыт и класс? Если нет, то брать Хуммельса как запасного действительно не вариант..
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Ответ Михо
Вот Матс точно заслужил вызов. Он как минимум не хуже Та и Рюдигера, пригодился бы однозначно
По статистике он во многих параметрах даже лучше них. Разве что только в скорости уступает. Но этот минус он закрывает своими другими качествами.
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