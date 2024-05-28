Арендовать у «Ман Сити» Филлипса хочет «Эвертон»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Россия возможные трансферы Лидс чемпионшип Кэлвин Филлипс Джек Харрисон Футбол

Кэлвин Филлипс может снова покинуть «Манчестер Сити» на правах аренды.

Как сообщает BBC, полузащитником интересуется «Эвертон». «Ириски» хотели бы, чтобы англичанин провел следующий сезон в их составе.

Также клуб из Ливерпуля ведет с «Лидсом» переговоры о новой аренде вингера Джека Харрисона.

Филлипс вторую половину сезона-2023/24 провел в «Вест Хэме». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Заголовок данный Йода писал
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Арендовать у «Ман Сити» Филлипса хочет «Эвертон»
Что у Вас с синтаксисом, Александр?

«Эвертон» хочет арендовать у «Ман Сити» Филлипса (или Филлипса у «Ман Сити»).
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Я так понимаю, запрлату всю Сити продолжит выплачивать?
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