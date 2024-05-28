Арендовать у «Ман Сити» Филлипса хочет «Эвертон»
Кэлвин Филлипс может снова покинуть «Манчестер Сити» на правах аренды.
Как сообщает BBC, полузащитником интересуется «Эвертон». «Ириски» хотели бы, чтобы англичанин провел следующий сезон в их составе.
Также клуб из Ливерпуля ведет с «Лидсом» переговоры о новой аренде вингера Джека Харрисона.
Филлипс вторую половину сезона-2023/24 провел в «Вест Хэме». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что у Вас с синтаксисом, Александр?
«Эвертон» хочет арендовать у «Ман Сити» Филлипса (или Филлипса у «Ман Сити»).