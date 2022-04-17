Иан Райт: «Без Роналду «МЮ» не был бы и близок к нынешнему месту в таблице. Он восхитителен»

восхищен игрой за «Манчестер Юнайтед».

Вчера португалец сделал хет-трик в матче 33-го тура с (3:2).

«Если бы в «МЮ» не было Роналду, то их и близко не было бы к нынешнему месту в таблице. За это ему и платят. Он восхитителен, прекрасен.

Мы говорим о команде со дна таблицы [«Норвиче»], которая дважды забила . И они были способны бороться. Если «Юнайтед» будет так играть с «Ливерпулем», то их просто разнесут», – сказал бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии.

В этом сезоне на счету 37-летнего форварда 21 гол и 3 передачи в 35 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Сейчас «МЮ» занимает 5-е место в таблице АПЛ, отставая от 4-й строчки на 3 очка.

Царский хет-трик Роналду: вонзил со штрафного и выгрыз для «МЮ» победу 👑