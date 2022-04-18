У Месси 3 гола в 21 матче Лиги 1. Он не сделал результативных действий в игре с «Марселем»

У осталось 3 забитых мяча после 21 матча в чемпионате Франции.

Нападающий не отметился результативными действиями в игре Лиги 1 против (2:1).

Причем в первом тайме аргентинец забил два мяча – однако оба были отменены из-за положения вне игры.

Месси также не забил во встрече прошлого тура с «Клермоном» (6:1), но записал на свой счет три голевых передачи.

Всего в нынешнем сезоне 34-летний футболист забил 3 гола и сделал 13 результативных передач в 21 матче Лиги 1. Его статистику можно изучить здесь.