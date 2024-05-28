Родриго о будущем в «Реале»: «У меня контракт, но произойти может что угодно. Я всегда хотел тут быть, но посмотрим»
Родриго Гоэс намекнул, что может покинуть «Реал».
В ходе интервью DAZN журналистка спросила у бразильца о желании «навсегда» остаться в мадридской команде.
«Да, слушайте... Произойти может что угодно. У меня контракт, но я не знаю. Эти годы доставили мне удовольствие», – сказал вингер.
Когда интервьюер попросила Родриго не нервировать клуб, тот ответил: «Нет-нет, я всегда хотел быть в этом клубе. Но посмотрим».