Родриго о будущем в «Реале»: «У меня контракт, но произойти может что угодно. Я всегда хотел тут быть, но посмотрим»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Родриго Футбол

Родриго Гоэс намекнул, что может покинуть «Реал».

В ходе интервью DAZN журналистка спросила у бразильца о желании «навсегда» остаться в мадридской команде.

«Да, слушайте... Произойти может что угодно. У меня контракт, но я не знаю. Эти годы доставили мне удовольствие», – сказал вингер.

Когда интервьюер попросила Родриго не нервировать клуб, тот ответил: «Нет-нет, я всегда хотел быть в этом клубе. Но посмотрим».

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8 комментариев
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Ответ Jovana Jovičić
Будет смешно, если Мбаппе займет его позицию, и ничего не покажет. А Родриго банально потеряют.
Такого в принципе не может произойти) А вот то, что Родриго так и не станет стабильным - очень даже возможно
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Ответ Роман
Родриго нужен Реалу. Всегда может сделать разницу.
Всегда?) Вы часто матчи Реала смотрите?
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Явно переживает за место, очевидно не знает как это будет с приходом мбапе и эндрика и это вполне нормально. Только следующий сезон все расставит по местам. Ведь перез сказал что и эндрика собираются сразу в основе заигрывать не смотря на возраст
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Не уходи сейчас,Родри,пожалуйста!Хотя бы еще сезон побегай и зарешай в парочке важнейших матчей в ЛЧ
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Надо посмотреть сезон, а дальше уже решать. Спрос на Родриго никуда не денется так и так. Вон Вини тоже продавали с приходом Азара, а все по другому обернулось.
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