Родриго о будущем в «Реале»: «У меня контракт, но произойти может что угодно. Я всегда хотел тут быть, но посмотрим»

Родриго Гоэс намекнул, что может покинуть «Реал».

В ходе интервью DAZN журналистка спросила у бразильца о желании «навсегда» остаться в мадридской команде.

«Да, слушайте... Произойти может что угодно. У меня контракт, но я не знаю. Эти годы доставили мне удовольствие», – сказал вингер.

Когда интервьюер попросила не нервировать клуб, тот ответил: «Нет-нет, я всегда хотел быть в этом клубе. Но посмотрим».