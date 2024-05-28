У Это′О возник конфликт с бельгийским тренером Камеруна: «Вы в какой стране находитесь?»

У Самюэля Это′О возник конфликт с назначенным весной тренером сборной Камеруна.

Марк Брис возглавил национальную команду в начале апреля, однако назначение было проведено через министерство спорта страны, без участия Камерунской федерации футбола. Самюэль Это′О, возглавляющий федерацию, добился отстранения бельгийца от работы с командой.

Actu Foot Afrique опубликовал видеозапись, сделанную на встрече экс-нападающего «Барселоны» с Брисом.

«Я президент, сэр. Если вы хотите работать с нами... Нет? Вы становитесь тренером потому, что я вас назначаю, а не кто-то другой.

Вы совершили много ошибок, так что, пожалуйста, останьтесь на собрании. Если вы не останетесь, я буду обязан задать вопросы нашему исполнительному комитету.

В Камеруне политикой не занимаются, ею занимается только один человек – президент Бийя. Не вам решать, потому что то, чем вы занимаетесь, находится в моей зоне ответственности. Я глава федерации, и то, что вы делаете, – это моя ответственность!

Я же не делаю такого в вашей стране. Не забывайтесь, не надо со мной так разговаривать, господин тренер. Футболист не может со мной так разговаривать. Я теперь президент, не надо со мной так разговаривать. Сядьте, нам предстоит работа, завязывайте с этой хренью.

Вы в какой стране находитесь, сэр? Могу ли я так себя вести в Бельгии? А как вы можете так себя вести в Камеруне?» – сказал Это′О.

Когда Брис сказал президенту федерации, что великого тренера из того не получилось, экс-форвард «Барселоны» ответил: «Я был великим, великим игроком!»

Это’О убрал незаконного тренера Камеруна: министерство только назначило, а с ним не согласовали