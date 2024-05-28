У Это′О возник конфликт с бельгийским тренером Камеруна: «Вы в какой стране находитесь?»

Теги Самюэль Это′О сборная Камеруна по футболу Федерация футбола Камеруна Политика Футбол

У Самюэля Это′О возник конфликт с назначенным весной тренером сборной Камеруна.

Марк Брис возглавил национальную команду в начале апреля, однако назначение было проведено через министерство спорта страны, без участия Камерунской федерации футбола. Самюэль Это′О, возглавляющий федерацию, добился отстранения бельгийца от работы с командой.

Actu Foot Afrique опубликовал видеозапись, сделанную на встрече экс-нападающего «Барселоны» с Брисом.

«Я президент, сэр. Если вы хотите работать с нами... Нет? Вы становитесь тренером потому, что я вас назначаю, а не кто-то другой.

Вы совершили много ошибок, так что, пожалуйста, останьтесь на собрании. Если вы не останетесь, я буду обязан задать вопросы нашему исполнительному комитету.

В Камеруне политикой не занимаются, ею занимается только один человек – президент Бийя. Не вам решать, потому что то, чем вы занимаетесь, находится в моей зоне ответственности. Я глава федерации, и то, что вы делаете, – это моя ответственность!

Я же не делаю такого в вашей стране. Не забывайтесь, не надо со мной так разговаривать, господин тренер. Футболист не может со мной так разговаривать. Я теперь президент, не надо со мной так разговаривать. Сядьте, нам предстоит работа, завязывайте с этой хренью.

Вы в какой стране находитесь, сэр? Могу ли я так себя вести в Бельгии? А как вы можете так себя вести в Камеруне?» – сказал Это′О.

Когда Брис сказал президенту федерации, что великого тренера из того не получилось, экс-форвард «Барселоны» ответил: «Я был великим, великим игроком!»

Это’О убрал незаконного тренера Камеруна: министерство только назначило, а с ним не согласовали

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31 комментарий
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Ответ Саша Вжухов
Воспитаник Реала, одним словом
Легенда Барселоны, двумя словами
+23
-6
+17
Можно вывезти камерунца из Дагестана, но Дагестан из камерунца не выведешь
+23
-7
+16
"Вы вообще за Камерун болеете?" (с)
+13
0
+13
Быстро Это о превратился в диктатора
+7
-1
+6
Не, чувак культурно призывает собеседника соблюсти субординацию. В комментах всякая чушь: токсичный, Дагестан, ДНК Барсы..
+5
0
+5
Я теперь президент, не надо со мной так разговаривать. Сядьте, нам предстоит работа, завязывайте с этой хренью. Я президент, сэр.Если вы хотите работать с нами...В Камеруне политикой не занимаются, ею занимается только один человек – президент. Где он этого понахватался?)....
+2
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+2
Ответ bevooch
Можно вывезти камерунца из Дагестана, но Дагестан из камерунца не выведешь
Дагестан тут вообще ни причём, там много очень порядочных и хороших людей, не надо накидывать
P.S. и да, вывезешь, а не выведешь.
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Странно было бы если у Это’О не было с кем нибудь конфликта.
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вы вообще за сборную болеете? Это′О
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Что? Не смешно? Не смеётесь? Это – Камерун!
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Это’О бельгийскому тренеру: "Представься, мразь"
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Ответ bevooch
Можно вывезти камерунца из Дагестана, но Дагестан из камерунца не выведешь
Да-да. Там дальше,глядишь,и выскочить предложил.
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Африканский диктатор во всей красе😂
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Я президент команды, #####!
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ВСЖ
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Ничего не понятно, но очень интересно 😁
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злой какой-то стал мавр
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Вот уж не думал, что у игрока с такой успешной карьерой и признанием может возникнуть синдром вахтера.
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Кавказский нрав
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Души его, Джафар (с)
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Это’о пипец какой токсичный
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Джей и молчаливый Боб:
"Я ### клитором командую!!!"
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Днк барсы
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Конечно, не может. Кому Это’о в Бельгии нужен?
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