Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Холанд – 2-й, Ямаль – 8-й, Палмер – 12-й
Джуд Беллингем назван самым дорогим футболистом мира на данный момент.
Международный центр спортивных исследований, опираясь на статистическую модель, основанную на анализе 5500 трансферов, составил список из 100 футболистов с самой высокой рыночной стоимостью.
В топ-20 вошли:
1. Джуд Беллингем («Реал») – 280,4 млн евро.
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 255,3 млн.
3. Винисиус Жуниор («Реал») – 240,8 млн.
4. Родриго Гоэс («Реал») – 220,7 млн.
5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 203,8 млн евро.
6. Букайо Сака («Арсенал») – 195,2 млн.
7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 168,4 млн.
8. Ламин Ямаль («Барселона») – 140,8 млн.
9. Мартин Эдегор («Арсенал») – 135,6 млн.
10. Флориан Виртц («Байер») – 133,8 млн.
11. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 127,1 млн.
12. Коул Палмер («Челси») – 126,4 млн.
13. Федерико Вальверде («Реал») – 124,3 млн.
14. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») – 123,7 млн.
15. Джамал Мусиала («Бавария») – 120,5 млн.
16. Кай Хавертц («Арсенал») – 116,4 млн.
17. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – 115 млн.
18. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 112,7 млн.
19. Эдуардо Камавинга («Реал») – 112,5 млн.
20. Хави Симонс («ПСЖ») – 112,1 млн.
допустим Фоден завтра в пух и прах ругается с Гвардиолой и его выставляют на трансфер.
во-первых, в мире всего 2 клуба (оба не из Англии к тому же), которые хотя бы теоретически могут заплатить 205 млн
во-вторых, у меня большие сомнения, что им Фоден окажется нужен
Условного Винисиуса для команды заменить намного сложнее.
Да и в Сити не играет он ключевую роль. Даже если убрать уже возрастного и часто поломанного КДБ, там есть Фоден.
Чистейший пиар.
Нет, я понимаю, они молодцы, тащили 7хага, но всё же...