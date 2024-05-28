Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Холанд – 2-й, Ямаль – 8-й, Палмер – 12-й

Джуд Беллингем назван самым дорогим футболистом мира на данный момент.

Международный центр спортивных исследований, опираясь на статистическую модель, основанную на анализе 5500 трансферов, составил список из 100 футболистов с самой высокой рыночной стоимостью.

В топ-20 вошли:

1. («Реал») – 280,4 млн евро.

2. («Манчестер Сити») – 255,3 млн.

3. («Реал») – 240,8 млн.

4. Родриго Гоэс («Реал») – 220,7 млн.

5. («Манчестер Сити») – 203,8 млн евро.

6. Букайо Сака («Арсенал») – 195,2 млн.

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 168,4 млн.

8. Ламин Ямаль (« ») – 140,8 млн.

9. Мартин Эдегор («Арсенал») – 135,6 млн.

10. Флориан Виртц («Байер») – 133,8 млн.

11. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 127,1 млн.

12. Коул Палмер («Челси») – 126,4 млн.

13. Федерико Вальверде («Реал») – 124,3 млн.

14. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») – 123,7 млн.

15. Джамал Мусиала («Бавария») – 120,5 млн.

16. Кай Хавертц («Арсенал») – 116,4 млн.

17. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – 115 млн.

18. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 112,7 млн.

19. Эдуардо Камавинга («Реал») – 112,5 млн.

20. Хави Симонс («ПСЖ») – 112,1 млн.