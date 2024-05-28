Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Холанд – 2-й, Ямаль – 8-й, Палмер – 12-й

Теги Бавария Байер ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Арсенал рейтинги РБ Лейпциг Мартин Эдегор Федерико Вальверде Кай Хавертц Филип Фоден Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Родриго Хулиан Альварес Букайо Сака Эдуардо Камавинга Йошко Гвардиол Габриэл Мартинелли деньги Джуд Беллингем Хави Симонс Коул Палмер Джамал Мусиала Флориан Виртц Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Ламин Ямаль CIES Футбол

Джуд Беллингем назван самым дорогим футболистом мира на данный момент.

Международный центр спортивных исследований, опираясь на статистическую модель, основанную на анализе 5500 трансферов, составил список из 100 футболистов с самой высокой рыночной стоимостью.

В топ-20 вошли:

1. Джуд Беллингем («Реал») – 280,4 млн евро.

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 255,3 млн.

3. Винисиус Жуниор («Реал») – 240,8 млн.

4. Родриго Гоэс («Реал») – 220,7 млн.

5. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 203,8 млн евро.

6. Букайо Сака («Арсенал») – 195,2 млн.

7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 168,4 млн.

8. Ламин Ямаль («Барселона») – 140,8 млн.

9. Мартин Эдегор («Арсенал») – 135,6 млн.

10. Флориан Виртц («Байер») – 133,8 млн.

11. Габриэл Мартинелли («Арсенал») – 127,1 млн.

12. Коул Палмер («Челси») – 126,4 млн.

13. Федерико Вальверде («Реал») – 124,3 млн.

14. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед») – 123,7 млн.

15. Джамал Мусиала («Бавария») – 120,5 млн.

16. Кай Хавертц («Арсенал») – 116,4 млн.

17. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») – 115 млн.

18. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 112,7 млн.

19. Эдуардо Камавинга («Реал») – 112,5 млн.

20. Хави Симонс («ПСЖ») – 112,1 млн.

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ямаль стал самым молодым игроком, при котором Джуда признали самым дорогим в циес
+22
-10
+12
Сколько будет стоить Ямаль через два года? 100? 200? 40? 4? Где он будет играть? Барса? Париж? Брентфорд? Динамо Махачкала? Парень сейчас топ, и, как фанат Реала, хочу чтобы он не повторил судьбу Фати. Интересно смотреть чемпионат при сильной Барселоне
+15
-5
+10
Ответ Этот Райола хочет денег
У Мбаппе конечно сезон не очень заладился, но он точно из первой двадцатки выпал?...
Он свободный агент,поэтому не в списке
+10
-1
+9
У Мбаппе конечно сезон не очень заладился, но он точно из первой двадцатки выпал?...
+6
-3
+3
мбаппе где?
+4
-1
+3
Про Мартинелии откровенный бред, да и остальные ценники сильно раздуты.
+5
-2
+3
То, что Родриго дороже Фодена это конечно забавно)
+8
-6
+2
Ответ CHELSEA_2008
Почему Беллингем на первом месте? Сколько треблов у него, и рекордов лиги по очкам?
Причём тут треблы, ты опять забыл таблетки выпить?
+2
0
+2
Ответ Dima Dima
мбаппе где?
свободный агент , а значит можно сказать бесплатный
+2
-1
+1
Если условный ПСЖ отправит предложение в 220 млн$ в Реал за Родриго, то через минуту его агенту поступит звонок от Переса:" Есть разговор...".
+1
0
+1
Если Беллингем выиграет ЛЧ и чемпионат Европы, то наверняка будет стоить 300 млн евро.
+1
0
+1
этот белингем на евро будет ноль , поверьте мне
0
0
0
Ответ arspurs9
Не понимаю я цену Холланда, хоть убейте. Да, шикарный бомбардир, качественный завершитель, но на этом всё. Не может настолько ограниченный по функционалу игрок быть вторым в мире по стоимости. Условного Винисиуса для команды заменить намного сложнее. Да и в Сити не играет он ключевую роль. Даже если убрать уже возрастного и часто поломанного КДБ, там есть Фоден. Чистейший пиар.
не пиар.а голы.все таки бомбардиры всегда ценились намного дороже.это нормально.
0
0
0
Ответ pq
безумие какое-то. на хрена нужен Беллингем за такие деньги. я бы не купил. зачем он мне.
У тебя есть 280 лям?
0
0
0
Ответ CHELSEA_2008
Самое забавное что он вообще не топ игрок, но стоит по мнению этой конторы как пиковый Неймар 😃
Родриго не топ игрок ?
0
0
0
Ответ Filimon4ik
А где Мбаппе? Какой-то бред, а не рейтинг.
когда закончился контракт и игрок переходит свободным агентом, то его цена 0. такая примерно схема. как он подпишет контракт с реалом на 5 лет условно, то сразу вырастет в цене и будет в топе. может не особо точно написал, но схема такая
0
0
0
Ответ Футбол, хоккей итд
Если Беллингем выиграет ЛЧ и чемпионат Европы, то наверняка будет стоить 300 млн евро.
да написать можно хоть 800, только кто за него 300 будет готов отдать? никто?
+1
-1
0
Цены как будто в рублях
0
0
0
по-моему все цены надо на 2 делить минимум.
допустим Фоден завтра в пух и прах ругается с Гвардиолой и его выставляют на трансфер.

во-первых, в мире всего 2 клуба (оба не из Англии к тому же), которые хотя бы теоретически могут заплатить 205 млн

во-вторых, у меня большие сомнения, что им Фоден окажется нужен
0
0
0
Не понимаю я цену Холланда, хоть убейте. Да, шикарный бомбардир, качественный завершитель, но на этом всё. Не может настолько ограниченный по функционалу игрок быть вторым в мире по стоимости.
Условного Винисиуса для команды заменить намного сложнее.
Да и в Сити не играет он ключевую роль. Даже если убрать уже возрастного и часто поломанного КДБ, там есть Фоден.
Чистейший пиар.
+1
-1
0
Один я не увидел Мбапе?
0
0
0
может это рейтинг игроков до 24 лет?
0
0
0
Как Гарначо и Хойлунд могут быть дороже Симонса.
Нет, я понимаю, они молодцы, тащили 7хага, но всё же...
0
0
0
Хаверц 116 миллионов? Он даже в этом году периодами был нестабилиен, а ему такую цену рисуют. 😆
+1
-1
0
А где Мбаппе? Какой-то бред, а не рейтинг.
0
0
0
Очередной бредовый рейтинг - повод для хорошего срача ! )))
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий