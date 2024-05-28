Винисиус назвал Леброна, Хэмилтона и Джордана любимыми спортсменами вне футбола: «Они – иконы. Их влияние выходит далеко за рамки спорта. Хочу, чтобы меня запомнили именно так»

Теги Майкл Джордан Льюис Хэмилтон Леброн Джеймс Лейкерс Реал Мадрид Ла Лига Серена Уильямс НБА Усэйн Болт Формула-1 Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор назвал своих любимых спортсменов вне футбола.

– Кто вошел бы в тройку спортсменов не из мира футбола, которые тебя вдохновляют, и почему?

– Я стал партнером Gatorade, потому что знаю, что они помогли некоторым из лучших спортсменов мира, таким как Усэйн Болт и Серена Уильямс, справиться с их потребностями в питье, что важно для любого спортсмена.

Что касается трех моих любимых спортсменов вне футбола, то я бы выбрал Леброна Джеймса, Льюиса Хэмилтона и Майкла Джордана. Эти трое – больше, чем просто спортсмены. Они – иконы.

Они изменили историю спорта. Но они не ограничились только своими спортивными выступлениями. Их влияние выходит далеко за рамки этого. И я также хочу, чтобы меня запомнили именно так: гораздо больше, чем просто отличным футболистом, – сказал вингер «Реала».

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32 комментария
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Не преуменьшая заслуг этих выдающихся спортсменов, Винисиус мне кажется выбрал именно их только по одной причине
+54
-3
+51
Ответ Rio de Janeiro
Леброн и Майкл понятно, а британский самовозник, сделавший себе имя за счёт незаметного труда других, каким боком рядом с ними?
просто все одного цвета кожи с Винисиусом, очевидно же)
+40
-5
+35
Расист, ни одного азиата
+20
-1
+19
Леброн и Майкл понятно, а британский самовозник, сделавший себе имя за счёт незаметного труда других, каким боком рядом с ними?
+28
-10
+18
Ответ kreator.vvv
Не преуменьшая заслуг этих выдающихся спортсменов, Винисиус мне кажется выбрал именно их только по одной причине
Ни одного белого
+15
0
+15
тебя запомнят как вечно ноющего футболиста, который при своем невероятном таланте постоянно всех провоцировал и оскорблял, а после жаловался на расизм. 🤡
+16
-1
+15
Ответ TheCasper13
Гемилтон в этом списке явно лишний)
Зато темненький
+7
0
+7
А чё белых в списке нет? Расист что ли?
+7
0
+7
А я предпочту выбрать Ларри Берда, Йохана Кройфа и Михаэля Шумахера
+7
0
+7
Ответ Dvapyatdesyat
Ни одного белого
Если его попросят назвать даже 10 спортсменов, из белых будет только Роналду, и то не факт
+6
0
+6
Гемилтон в этом списке явно лишний)
+9
-4
+5
Ответ Ма Из
А чё белых в списке нет? Расист что ли?
Для него и ему подобных расистами могут быть только белые
+5
0
+5
Я так понимаю, что кроме темнокожих, Льюиса никто не считает за легенду. Забавно, как 7 титулов (наравне с Шумахером напомню) не приносят человеку абсолютно никакого статуса величайшего, кроме прикормленных британских газет и сторонников БЛМ
+5
-3
+2
Мог бы выбрать Ларри Берда, Шумахера, Грецки
+3
-1
+2
А то, что они все одного цвета это расизм или нет?
А то Вини же известный борец с ним
+4
-2
+2
Ответ 6LACK
А я предпочту выбрать Ларри Берда, Йохана Кройфа и Михаэля Шумахера
Well well well👴🏻😼
+1
0
+1
Ну как бы все понятно, поэтому пусть не ноет, что его чмырят болелы. Расисту расистово.
+1
0
+1
Ответ TheCasper13
Гемилтон в этом списке явно лишний)
Слишком светлый?
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Ответ Sekor
Ну как бы все понятно, поэтому пусть не ноет, что его чмырят болелы. Расисту расистово.
хорошо ты его принизил,!плюс +
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не знал что винисиус может писать ...
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Подобное подобному тянутся)
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И все названные спортсмены темнокожие, хм… А не расист ли наш провокатор?
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ну на отличного ты пока не набегал...
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а что за влияние за рамками спорта?
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Какой же он расист!
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Винисиус молодец. Амбициозный игрок.
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Железный Майк не простит такого.
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Винисиус не первый , не первый и не последний !! Названные им люди , являются идолами профессионального спорта, легендами , на которые равняются последующие поколение!!
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Уже не так. И уже так будет не так до конца жизни...
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