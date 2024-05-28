Винисиус назвал Леброна, Хэмилтона и Джордана любимыми спортсменами вне футбола: «Они – иконы. Их влияние выходит далеко за рамки спорта. Хочу, чтобы меня запомнили именно так»
Винисиус Жуниор назвал своих любимых спортсменов вне футбола.
– Кто вошел бы в тройку спортсменов не из мира футбола, которые тебя вдохновляют, и почему?
– Я стал партнером Gatorade, потому что знаю, что они помогли некоторым из лучших спортсменов мира, таким как Усэйн Болт и Серена Уильямс, справиться с их потребностями в питье, что важно для любого спортсмена.
Что касается трех моих любимых спортсменов вне футбола, то я бы выбрал Леброна Джеймса, Льюиса Хэмилтона и Майкла Джордана. Эти трое – больше, чем просто спортсмены. Они – иконы.
Они изменили историю спорта. Но они не ограничились только своими спортивными выступлениями. Их влияние выходит далеко за рамки этого. И я также хочу, чтобы меня запомнили именно так: гораздо больше, чем просто отличным футболистом, – сказал вингер «Реала».
А то Вини же известный борец с ним