Винисиус назвал Леброна, Хэмилтона и Джордана любимыми спортсменами вне футбола: «Они – иконы. Их влияние выходит далеко за рамки спорта. Хочу, чтобы меня запомнили именно так»

Винисиус Жуниор назвал своих любимых спортсменов вне футбола.

– Кто вошел бы в тройку спортсменов не из мира футбола, которые тебя вдохновляют, и почему?

– Я стал партнером Gatorade, потому что знаю, что они помогли некоторым из лучших спортсменов мира, таким как Усэйн Болт и Серена Уильямс, справиться с их потребностями в питье, что важно для любого спортсмена.

Что касается трех моих любимых спортсменов вне футбола, то я бы выбрал , и . Эти трое – больше, чем просто спортсмены. Они – иконы.

Они изменили историю спорта. Но они не ограничились только своими спортивными выступлениями. Их влияние выходит далеко за рамки этого. И я также хочу, чтобы меня запомнили именно так: гораздо больше, чем просто отличным футболистом, – сказал вингер « ».