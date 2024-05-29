Кейн, Мбаппе, Беллингем, ван Дейк, Родри и Доннарумма – в сборной топ-лиг от WhoScored

Теги Бавария Байер Штутгарт ПСЖ Торино Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Арсенал рейтинги Вирджил ван Дейк Харри Кейн Алекс Гримальдо Йозуа Киммих Серу Гирасси Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Родри Алессандро Буонджорно Букайо Сака Джуд Беллингем Футбол

Харри Кейн включен в символическую команду сезона от WhoScored.

Нападающий «Баварии» попал в сборную топ-лиг, составленную на основе средней оценки футболистов.

В состав вошли:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», рейтинг – 7,14);

защита: Йозуа Киммих («Бавария», 7,13), Вирджил ван ДейкЛиверпуль», 7,15), Алессандро Буонджорно («Торино», 7,14), Алекс Гримальдо («Байер», 7,58);

полузащита: Букайо Сака («Арсенал», 7,67), Джуд Беллингем («Реал», 7,81), Родри («Манчестер Сити», 7,62), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,71);

нападение: Харри Кейн («Бавария», 7,82), Серу Гирасси («Штутгарт», 7,73).

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А то есть Фодена не будет? Винисиуса там...
+2
-2
0
Киммих? Шутка чтоли
0
0
0
Ван Дейк самый смешной здесь
0
0
0
Ответ Topwintop
За что?1 трофей за сезон и слитую ЛЧ?
А Гирасси и Кимих за что ?
0
0
0
Ответ Topwintop
За что?1 трофей за сезон и слитую ЛЧ?
логика достойная настоящего кретина)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий