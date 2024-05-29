Кейн, Мбаппе, Беллингем, ван Дейк, Родри и Доннарумма – в сборной топ-лиг от WhoScored
Харри Кейн включен в символическую команду сезона от WhoScored.
Нападающий «Баварии» попал в сборную топ-лиг, составленную на основе средней оценки футболистов.
В состав вошли:
– вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», рейтинг – 7,14);
– защита: Йозуа Киммих («Бавария», 7,13), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,15), Алессандро Буонджорно («Торино», 7,14), Алекс Гримальдо («Байер», 7,58);
– полузащита: Букайо Сака («Арсенал», 7,67), Джуд Беллингем («Реал», 7,81), Родри («Манчестер Сити», 7,62), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,71);
– нападение: Харри Кейн («Бавария», 7,82), Серу Гирасси («Штутгарт», 7,73).