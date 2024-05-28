«Локо» не продлил контракт с Магкеевым, агент подтвердил: «Ведем переговоры с клубами РПЛ»

Станислав Магкеев покидает «Локомотив».

Агент 25-летнего защитника подтвердил, что московский клуб не продлил контракт с игроком.

« » не стал продлевать контакт с . По Стасу ведем переговоры с клубами », – сказал .

Магкеев ни разу не сыграл за железнодорожников в текущем сезоне – он восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.