«Локо» не продлил контракт с Магкеевым, агент подтвердил: «Ведем переговоры с клубами РПЛ»
Станислав Магкеев покидает «Локомотив».
Агент 25-летнего защитника подтвердил, что московский клуб не продлил контракт с игроком.
«Локомотив» не стал продлевать контакт с Магкеевым. По Стасу ведем переговоры с клубами РПЛ», – сказал Александр Клюев.
Магкеев ни разу не сыграл за железнодорожников в текущем сезоне – он восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
После первых крестов у него были дикие проблемы со скоростью + сейчас без игровой практики больше года. Тяжело будет сразу вернуться в форму