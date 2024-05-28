«Локо» не продлил контракт с Магкеевым, агент подтвердил: «Ведем переговоры с клубами РПЛ»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Клюев агенты Станислав Магкеев Футбол

Станислав Магкеев покидает «Локомотив».

Агент 25-летнего защитника подтвердил, что московский клуб не продлил контракт с игроком. 

«Локомотив» не стал продлевать контакт с Магкеевым. По Стасу ведем переговоры с клубами РПЛ», – сказал Александр Клюев

Магкеев ни разу не сыграл за железнодорожников в текущем сезоне – он восстанавливался после травмы крестообразной связки колена.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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9 комментариев
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Жаль. Стасу бы дал ещё контракт. Хороший парень и игрок. Свой воспитанник. Травмы мучают
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Когда в строю лучше Морозова и Ньямси вместе взятых...
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Стасу успехов и удачи!
После первых крестов у него были дикие проблемы со скоростью + сейчас без игровой практики больше года. Тяжело будет сразу вернуться в форму
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Ответ Дядя ТУРА
Жаль. Стасу бы дал ещё контракт. Хороший парень и игрок. Свой воспитанник. Травмы мучают
Да его потом обратно купят ) проходили уже !
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Ответ Aleks Del Piero
Когда в строю лучше Морозова и Ньямси вместе взятых...
Как часто это бывает?
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Ответ Дядя ТУРА
Жаль. Стасу бы дал ещё контракт. Хороший парень и игрок. Свой воспитанник. Травмы мучают
Не упускайте игрока Локо , и в защите и в полузащите может сыграть
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Ответ Пушка_Кутепова
Не упускайте игрока Локо , и в защите и в полузащите может сыграть
Хорошо. Приложу все усилия, чтоб сохранить
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Ответ ivashka
Вот бы его Крылья подписали
Так он вроде сам не изъявлял желания играть за Локо?
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