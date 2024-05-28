Беллингем признан лучшим игроком сезона Ла Лиги. У хавбека «Реала» 19+6 в 28 матчах

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Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона Ла Лиги.

Полузащитник «Реала» получил награду по итогам сезона-2023/24.

В дебютном сезоне в испанской лиге Беллингем провел 28 матчей, отметившись 19 голами и 6 ассистами. 

20-летний англичанин опередил Винисиуса Жуниора («Реал»), Такефусу Кубо («Реал Сосьедад»), Артема Довбика, Алеиша Гарсию (оба – «Жирона»), Роберта Левандовского («Барселона»), Антуана Гризманна («Атлетико»), Иско («Бетис»), Кириана Родригеса («Лас-Пальмас») и Александра Серлота («Вильярреал»).

36 комментариев
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Поздравляю Джуда, провёл космический сезон! Приз полностью заслужен!
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-10
+37
Ответ Vlad Zhadejko
Поздравляю Джуда, провёл космический сезон! Приз полностью заслужен!
Да, придти в 20 лет в Мадрид и сразу же показывать игру такого уровня- это действительно супердостижение!
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+23
Абсолютно заслужено. Очень важную роль в чемпионском сезоне сыграл
+14
-3
+11
Ответ Вадим Гамза
А чем хуже показатели Довбика?!
Довбик, при всем уважении к его заслугам, игрок острия атаки. Биллингем крайне универсальный футболист, к тому же молодой и в первом же сезоне показал феноменальную игру. Так что заслужил больше.
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Надеюсь, будет основным в Мадриде на десятилетие и больше. Достойная смена великим полузащитникам Реала десятых годов.
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Иногда забываешь, что ему всего лишь 20 лет... Выдающийся игрок!
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Многие фаны "с правильным днк" не согласятся, но молодой игрок в дебютном для себя сезоне в топ клубе стал лидером, имея очень даже приличную статистику по голам для полузащитника. Всё по делу на мой взгляд
+7
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В начале сезона был явным фаворитом на ЗМ, однако, во второй половине Винисиус был сильнее. В Ла Лиге думаю действительно Беллингем заслужил звание лучшего игрока
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Космическая сборная Англии собирается для Евро-2024. Если выиграет, Джуд или Харри ЗМ могут получить. Скорее Джуд, потому что Реал скорее всего выиграет Лигу чемпионов, а это зачтётся.
Как многолетний болельщик Барселоны говорю.
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Заслуженно. Космический сезон провёл. И это его первый сезон в Реале.
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Беллингем ТОП! Достоин ЗМ!
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Ответ Миша Миша
Ну такое себе . За уши затащили . 4 бомбардира сезона Довбик провел отличный первый сезон , как и Жирона . Став лучшим бомбардиром.
Довбик у вас претендент на ЗМ, а вот Белли да!
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Беллингем ТОП! Достоин ЗМ!
Не достоин. В ЛЧ терялся, пока тащили другие
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Вау, круто, он не лучший бомбардир и ассистент и г+а ла Лиги, забивал грандам, хетафем😂🤦‍♂️
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В прошлом сезоне лучший игрок Бундеслиги, в этом (дебютном) - Ла Лиги. Очень мощно💪
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Заслуженно получил награду. Меньше говорит, больше делает....👏👏👏
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Заслужил 🙌
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По праву. Крутой.
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Лучший! Абсолютно заслуженно! С двух ног ворвался в испанский чемпионат!
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