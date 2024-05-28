Беллингем признан лучшим игроком сезона Ла Лиги. У хавбека «Реала» 19+6 в 28 матчах

Джуд Беллингем признан лучшим игроком сезона Ла Лиги.

Полузащитник «Реала» получил награду по итогам сезона-2023/24.

В дебютном сезоне в испанской лиге провел 28 матчей, отметившись 19 голами и 6 ассистами.

20-летний англичанин опередил («Реал»), (« »), Артема Довбика, Алеиша Гарсию (оба – «Жирона»), Роберта Левандовского (« »), Антуана Гризманна («Атлетико»), Иско («Бетис»), Кириана Родригеса («Лас-Пальмас») и Александра Серлота («Вильярреал»).