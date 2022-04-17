Экс-судья Итурральде считает, что Камавинга должен был получить вторую желтую за подкат против Марсьяля

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Эдуардо Камавинга избежал удаления по ходу матча Ла Лиги против «Севильи».

19-летний футболист «Реала» получил желтую карточку на 31-й минуте игры.

На 40-й минуте произошел спорный эпизод, когда Камавинга сыграл в подкате против Антони Марсьяля. Главный арбитр Гильермо Куадра Фернандес не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде.

При этом нападающему «Севильи» потребовалась замена из-за повреждения. Француза заменил Рафа Мир.

«На мой взгляд, это фол и вторая желтая карточка», – сказал бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Реал».

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