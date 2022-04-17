«Величайшее унижение». Группа фанатов «Барселоны» собирает митинг против руководства из-за числа фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Руководство «Барселоны» подверглось критике со стороны ряда фанатов клуба.

PB Nostra Ensenya, одна из групп болельщиков «блауграны», остро отреагировала на большое число фанатов на во время игры , состоявшейся в четверг. Она охарактеризовала произошедшее как «величайшее унижение» на ее памяти. Сообщалось, что матч посетило свыше 20 тысяч зрителей, поддерживавших команду из Франкфурта.

В связи с этим перед матчем «Барселоны» с «Кадисом» 18 апреля PB Nostra Ensenya хочет организовать протестный митинг с целью показать руководству свое недовольство сложившейся ситуацией и тем, что под угрозу была поставлена «физическая неприкосновенность» болельщиков.

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