Владелец «Сочи» Ротенберг о Казарцеве: «Судья сломал игру с «Локомотивом». Так нельзя, это спорт»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг раскритиковал судью Василия Казарцева после матча 25-го тура РПЛ.
«Сочи» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2). Во втором тайме арбитр удалил двух футболистов за неспортивное поведение.
«Наши парни молодцы, «Сочи» сегодня потерял два очка, по игре все было видно.
Я никого не буду осуждать, вы все видели, все было видно в игре и останется на чьей-то совести.
Судья сломал игру, это очевидно. Так нельзя, это же спорт», – сказал Ротенберг.
Сгусток хамства, грубости и агрессии у «Сочи» с «Локо»: коленом в грудь, удар ногой в ответ. Итог – два удаления и почти драка