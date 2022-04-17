Владелец «Сочи» Ротенберг о Казарцеве: «Судья сломал игру с «Локомотивом». Так нельзя, это спорт»

Владелец «Сочи» раскритиковал судью после матча 25-го тура .

«Сочи» сыграл вничью с (2:2). Во втором тайме арбитр удалил двух футболистов за неспортивное поведение.

«Наши парни молодцы, «Сочи» сегодня потерял два очка, по игре все было видно.

Я никого не буду осуждать, вы все видели, все было видно в игре и останется на чьей-то совести.

Судья сломал игру, это очевидно. Так нельзя, это же спорт», – сказал Ротенберг.

Сгусток хамства, грубости и агрессии у «Сочи» с «Локо»: коленом в грудь, удар ногой в ответ. Итог – два удаления и почти драка