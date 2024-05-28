«Барселона» компенсирует Хави 2,5 млн евро, выплаченные тренером «Аль-Садду» за расторжение контракта
«Барселона» возместит Хави потери, связанные с переходом в клуб в 2021 году.
Сообщалось, что испанец выплатил катарской команде 2,5 млн евро в 2021 году и теперь хочет, чтобы «блауграна» перечислила ему компенсацию.
Diario Sport утверждает, что Хави и «Барселона» в полной мере согласовали условия расторжения действующего до 2025 года контракта. Главный тренер отказывается от зарплаты за предстоящий сезон, а клуб возмещает ему 2,5 млн.
В ближайшее время договоренность будет официально оформлена.
Посфтактум, если так посмотреть на Хавьера Хоакимовича и разделить Хави тренера и Хави человека (с его эмоциями и темпераментом), то получается очень даже не плохой специалист. С таким составом, вредителем Деку и клоуном Лапортой умудрился вырвать у такого Реала чемпионство в прошлом году.
А тут -- все максимально справедливо, как по мне.
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