«Барселона» компенсирует Хави 2,5 млн евро, выплаченные тренером «Аль-Садду» за расторжение контракта

«Барселона» возместит Хави потери, связанные с переходом в клуб в 2021 году.

Сообщалось, что испанец выплатил катарской команде 2,5 млн евро в 2021 году и теперь хочет, чтобы «блауграна» перечислила ему компенсацию.

Diario Sport утверждает, что и « » в полной мере согласовали условия расторжения действующего до 2025 года контракта. Главный тренер отказывается от зарплаты за предстоящий сезон, а клуб возмещает ему 2,5 млн.

В ближайшее время договоренность будет официально оформлена.