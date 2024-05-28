«Барселона» компенсирует Хави 2,5 млн евро, выплаченные тренером «Аль-Садду» за расторжение контракта

Теги Барселона Хави Ла Лига высшая лига Катар Аль-Садд деньги Футбол

«Барселона» возместит Хави потери, связанные с переходом в клуб в 2021 году.

Сообщалось, что испанец выплатил катарской команде 2,5 млн евро в 2021 году и теперь хочет, чтобы «блауграна» перечислила ему компенсацию.

Diario Sport утверждает, что Хави и «Барселона» в полной мере согласовали условия расторжения действующего до 2025 года контракта. Главный тренер отказывается от зарплаты за предстоящий сезон, а клуб возмещает ему 2,5 млн.

В ближайшее время договоренность будет официально оформлена.

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14 комментариев
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Ну, если бы и эти деньги зажали, то вообще свинство было бы.
Посфтактум, если так посмотреть на Хавьера Хоакимовича и разделить Хави тренера и Хави человека (с его эмоциями и темпераментом), то получается очень даже не плохой специалист. С таким составом, вредителем Деку и клоуном Лапортой умудрился вырвать у такого Реала чемпионство в прошлом году.
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Ответ Andris Velicko
Комментарий скрыт
Так он говорил, что не нужны деньги связанные с компенсацией по неустойке -- и , вроде бы, от своих слов не отказывается.
А тут -- все максимально справедливо, как по мне.
Не все шутки связанные с Хави сейчас заходят
+12
-4
+8
Лапорта: "Кто старое помянет..."
Хави: "Иди-ка ты на кюйт!"
+3
-1
+2
Аллилуйя
+2
-2
0
Ответ Momos
Ну, если бы и эти деньги зажали, то вообще свинство было бы. Посфтактум, если так посмотреть на Хавьера Хоакимовича и разделить Хави тренера и Хави человека (с его эмоциями и темпераментом), то получается очень даже не плохой специалист. С таким составом, вредителем Деку и клоуном Лапортой умудрился вырвать у такого Реала чемпионство в прошлом году.
Вырвать...Как будто Реал боролся за чемпионство в прошлом году
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