Казарцев удалил Кухту и Родригао после ВАР. Форвард «Локо» наступил на защитника «Сочи», бразилец ударил его в ответ, они хотели подраться

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Главный арбитр Василий Казарцев удалил двух футболистов в матче «Сочи» – «Локомотив».

На 54-й минуте защитник «Сочи» Родригао и форвард «Локомотива» Ян Кухта упали в штрафной площади хозяев в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра.

Рефери в результате просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода. После этого между футболистами возникла стычка на пути к подтрибунному помещению, они хотели подраться, их разнимали партнеры и персонал команд.

Видеотрансляция и текстовый онлайн матча «Сочи» – «Локомотив». 2:2 – Изидор сделал дубль!

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