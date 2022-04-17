Казарцев удалил Кухту и Родригао после ВАР. Форвард «Локо» наступил на защитника «Сочи», бразилец ударил его в ответ, они хотели подраться

Главный арбитр удалил двух футболистов в матче «Сочи» – «Локомотив».

На 54-й минуте защитник «Сочи» и форвард «Локомотива» упали в штрафной площади хозяев в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра.

Рефери в результате просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода. После этого между футболистами возникла стычка на пути к подтрибунному помещению, они хотели подраться, их разнимали партнеры и персонал команд.

Видеотрансляция и текстовый онлайн матча «Сочи» – «Локомотив». 2:2 – Изидор сделал дубль!