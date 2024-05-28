«Зенит» хочет подписать Матиаса Переса. Защитник «Оренбурга» – одна из главных целей (Legalbet)

Матиас Перес может перейти в «Зенит».

По сведениям Legalbet, защитник « » занимает одно из первых мест в списке трансферных целей петербуржцев на лето. Подчеркивается, что агентом 25-летнего игрока выступает экс-хавбек « » .

В текущем сезоне аргентинец провел 27 игр в Мир и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.