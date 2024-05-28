«Зенит» хочет подписать Матиаса Переса. Защитник «Оренбурга» – одна из главных целей (Legalbet)

Теги Зенит Алехандро Домингес премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург агенты Матиас Перес II Футбол

Матиас Перес может перейти в «Зенит».

По сведениям Legalbet, защитник «Оренбурга» занимает одно из первых мест в списке трансферных целей петербуржцев на лето. Подчеркивается, что агентом 25-летнего игрока выступает экс-хавбек «Зенита» Алехандро Домингес.

В текущем сезоне аргентинец провел 27 игр в Мир РПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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А Зенит ЦЗ уже мариновать собрался ?
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Вознесение святого Домингеса вспомнил). Переса если брать, то кого-то из центральных на выход. И это не Алип, он не легионер, потому что он Казах
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Ответ Ilya_Panchenko
Думаю о как минимум от Исидора могут избавиться
С которым продлили только что контракт?)
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Защитник кстати суперский.
Один в один хорош, цепкий, быстрый.
Правда всего один матч смотрел с Оренбургом, но запомнил)
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В Зените 7 центральных защитников на контракте, плюс Барриос, Караваев и Сантос с опытом игры на позиции в тройке, Семак озвучивал, что целью на зимнее ТО был высокий нападающий по типу таргетмена, но легалбэт считает что приоритетной целью будет центральный защитник из Оренбурга
Что-бы что? Выйти на поле по схеме с десятью центральными?
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Вознесение святого Домингеса до сих пор перед глазами. Верим, в связи с этим, в приход Переса
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Больше защитников?
«Оооо, моя оборона...»
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Могут в Оренбург отправить Родригоа
Ну, он после травмы не набрал ещё, но все равно, он был неплох раньше, думаю наберёт. Но, наверное, да, он самый реальный кандидат на уход при входящем трансфере цз.
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Ответ Nogoi89
Вознесение святого Домингеса вспомнил). Переса если брать, то кого-то из центральных на выход. И это не Алип, он не легионер, потому что он Казах
Могут в Оренбург отправить Родригоа
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Ответ Циник Петербургский
Если это не утка, то... Возможно, Чистякова продадут или снова отдадут в аренду. Родригао опять же придется куда-то пристроить. Тут и вариант обмена с приличной доплатой нельзя исключать. В этом случае и Зенит и Оренбург получат легионера вместо легионера.
Чистяков 100% покинет команду, Адамов 90%, может как дублёра Эраковича оставят, Родригао нужен для ротации Нино, иначе в ротации качественных игроков защиты не будет и при травме/дисквалификации защитников начнутся танцы с бубном с переводами непрофильных игроков, гибридами схем и прочий кошмар
Даже если тренерский штаб планирует играть в три цз, а так скорее всего и будет, в команде максимум останется 6 цз, этот перец игрок не того класса, чтоб в переукомплектованную линию брать, как было в ситуации Нино
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Ответ Miron_8383
В Зените 7 центральных защитников на контракте, плюс Барриос, Караваев и Сантос с опытом игры на позиции в тройке, Семак озвучивал, что целью на зимнее ТО был высокий нападающий по типу таргетмена, но легалбэт считает что приоритетной целью будет центральный защитник из Оренбурга Что-бы что? Выйти на поле по схеме с десятью центральными?
Если это не утка, то... Возможно, Чистякова продадут или снова отдадут в аренду. Родригао опять же придется куда-то пристроить. Тут и вариант обмена с приличной доплатой нельзя исключать. В этом случае и Зенит и Оренбург получат легионера вместо легионера.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
С которым продлили только что контракт?)
Так выбора не было, там ведь аренда с обязательным выкупом. Сейчас либо в аренду отдадут, либо продадут. Чтобы хоть как-то деньги отбить. В принципе я понимаю, зачем его брали, но по текущей игре он не особо подходит и занимает легионерское место.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
С которым продлили только что контракт?)
По продлению контракта с Исидором у менеджеров Зенита выбора не было. Поскольку опция обязательного выкупа... Раньше надо было думать, когда его брали :)
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А что здесь плохого, это практикуется в любой стране, футболист проявивший себя в данном чемпионате привлекает к себе внимание, плюс как для футболиста в плане роста и плюс для клуба которому предлагают финансы, если менеджмент не упустил нюансы там с продлением контракта и отступными
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Как же надоели эти трансферные сплетни...
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Больше латиносов,больше)))
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Прошел адаптацию в фарме, можно и в главный.
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Хз, можно ли доверять этому источнику.
Они уже про Игнашевича напиз... наврали:
https://www.youtube.com/watch?v=9fNxpJls_rg
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Фарм клуб отдаст Газпрому почти даром
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Что-то я в этом сомневаюсь.
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Думаю о как минимум от Исидора могут избавиться
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