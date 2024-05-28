«Зенит» хочет подписать Матиаса Переса. Защитник «Оренбурга» – одна из главных целей (Legalbet)
Матиас Перес может перейти в «Зенит».
По сведениям Legalbet, защитник «Оренбурга» занимает одно из первых мест в списке трансферных целей петербуржцев на лето. Подчеркивается, что агентом 25-летнего игрока выступает экс-хавбек «Зенита» Алехандро Домингес.
В текущем сезоне аргентинец провел 27 игр в Мир РПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Один в один хорош, цепкий, быстрый.
Правда всего один матч смотрел с Оренбургом, но запомнил)
Что-бы что? Выйти на поле по схеме с десятью центральными?
«Оооо, моя оборона...»
Даже если тренерский штаб планирует играть в три цз, а так скорее всего и будет, в команде максимум останется 6 цз, этот перец игрок не того класса, чтоб в переукомплектованную линию брать, как было в ситуации Нино
Они уже про Игнашевича напиз... наврали:
https://www.youtube.com/watch?v=9fNxpJls_rg