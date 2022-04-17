Два гола Месси отменили из-за офсайдов в матче с «Марселем»

Два гола не были засчитаны по ходу матча Лиги 1.

«ПСЖ» принимает (2:1, перерыв) на домашнем стадионе «Парк-де-Пренс» в матче 32-го тура чемпионата Франции.

В первом тайме два мяча аргентинца были отменены из-за двух случаев положения вне игры.

В первой ситуации открылся на левом фланге, после чего сделал пас в центр штрафной, а Месси нанес точный удар в ближний угол. Однако выяснилось, что португалец был в офсайде в момент передачи.

Во втором эпизоде, на 41-й минуте, Месси вышел один на один, забил ударом в дальний угол, но оказалось, что он был в положении вне игры, когда получал мяч.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – «Марсель».