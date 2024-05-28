«У Сафонова мало шансов выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Во Франции много физически одаренных игроков, Матвею тоже нужно окрепнуть». Экс-игрок «Сент-Этьена» Корчагин о вратаре

Эрик Корчагин прокомментировал предстоящий переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Я думаю, что шансов выиграть конкуренцию у мало, но, если «ПСЖ» просматривал , то наверняка будут предоставлять практику в товарищеских матчах, в кубковых турнирах.

Давайте не будем забывать пример Андрея Лунина в «Реале», который воспользовался травмой Тибо Куртуа. Матвею тоже нужно вовремя воспользоваться шансом.

– Что бы вы посоветовали Матвею как футболист, который долгое время пробыл во Франции, чтобы быстрее адаптироваться?

– Конечно, учить язык. Ему будет сразу легче, он быстрее адаптируется. Тем более это вратарь, которому нужно подсказывать обороне, разговаривать и руководить оборонительными действиями.

Важно понимать, что Франция – это чемпионат, где очень много физически одаренных, рослых футболистов, поэтому Матвею тоже важно окрепнуть, чтобы, например, успешно играть на выходах. Матвею будет очень тяжело.

– Но ведь нельзя отказываться от шанса перейти в « », когда клуб предлагает за тебя 20 млн евро?

– Конечно, нельзя. Я как-то разговаривал с , он очень высокого мнения о Матвее.

Еще я два месяца назад созванивался с . Я с ним играл за дубль «Сент-Этьена». Вот он и другие французские вратари очень прыгучие. Очень! Намного прыгучее, чем наши. Жереми маленького роста, но как же он тащил в полете!

Мы можем вспомнить Бартеза, Манданда, Льориса. Разве кто-то из них очень высокий? Но какие же они прыгучие, – сказал бывший нападающий «Сент-Этьена».