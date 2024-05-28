«У Сафонова мало шансов выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Во Франции много физически одаренных игроков, Матвею тоже нужно окрепнуть». Экс-игрок «Сент-Этьена» Корчагин о вратаре

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Эрик Корчагин прокомментировал предстоящий переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Я думаю, что шансов выиграть конкуренцию у Доннаруммы мало, но, если «ПСЖ» просматривал Сафонова, то наверняка будут предоставлять практику в товарищеских матчах, в кубковых турнирах.

Давайте не будем забывать пример Андрея Лунина в «Реале», который воспользовался травмой Тибо Куртуа. Матвею тоже нужно вовремя воспользоваться шансом.

– Что бы вы посоветовали Матвею как футболист, который долгое время пробыл во Франции, чтобы быстрее адаптироваться?

– Конечно, учить язык. Ему будет сразу легче, он быстрее адаптируется. Тем более это вратарь, которому нужно подсказывать обороне, разговаривать и руководить оборонительными действиями.

Важно понимать, что Франция – это чемпионат, где очень много физически одаренных, рослых футболистов, поэтому Матвею тоже важно окрепнуть, чтобы, например, успешно играть на выходах. Матвею будет очень тяжело.

– Но ведь нельзя отказываться от шанса перейти в «ПСЖ», когда клуб предлагает за тебя 20 млн евро?

– Конечно, нельзя. Я как-то разговаривал с Ромой Широковым, он очень высокого мнения о Матвее.

Еще я два месяца назад созванивался с Жереми Жано. Я с ним играл за дубль «Сент-Этьена». Вот он и другие французские вратари очень прыгучие. Очень! Намного прыгучее, чем наши. Жереми маленького роста, но как же он тащил в полете!

Мы можем вспомнить Бартеза, Манданда, Льориса. Разве кто-то из них очень высокий? Но какие же они прыгучие, – сказал бывший нападающий «Сент-Этьена».

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23 комментария
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Ну пусть попробует, вдруг получится...во всяком случае удачи ему
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Сказал экс игрок Сент Этьена который не сыграл за клуб ни одного матча, как в принципе в Чемпионате Франции, знатный эксперт конечно ...
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Ну так маленьким вратарям необходимо быть прыгучими,а у высокого вратаря, другие козыри
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Панова ещё спросите, тоже в Сэнт-Этьен заезжал.
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Вот я чет сомневаюсь, что такой клуб как ПСЖ будет брать кипера из рпл с паспортом рф за 20кк - просто посидеть на банке
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Ответ Spartakus1984
Ну так маленьким вратарям необходимо быть прыгучими,а у высокого вратаря, другие козыри
Высоким главное уметь " Складываиься"
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Ответ Сергей Лютый
Сказал экс игрок Сент Этьена который не сыграл за клуб ни одного матча, как в принципе в Чемпионате Франции, знатный эксперт конечно ...
Это из серии: "сначало добейся, затем критикуй"
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Павка Корчагин одобряет
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Ответ hiper26
Панова ещё спросите, тоже в Сэнт-Этьен заезжал.
Тогда уж логичнее Левицкого, вратарь всё-таки
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Спортс, вы как вообще Корчагина откопали?))))
Помню он 2 хет-трика за Динамо сделал чисто случайно, и всё, дальше Шинник и спад.
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Ээээ, мы говорим о вратаре или о защитнике? Окрепнуть вратарю?

Для тех кто не знаком, Краснодарская академия готовит физически супер готовых голкиперов, это другим надо крепнуть, конкурируя с ними в физике и ловкости.

Другое дело уверенность, опыт, удача, личные качества и характер (особенно в другой стране), вот это вот всё решает.
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Ответ hiper26
Панова ещё спросите, тоже в Сэнт-Этьен заезжал.
Панов уже наверное ничего ответить не в состоянии )
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Ответ Был Такой
Тогда уж логичнее Левицкого, вратарь всё-таки
Да, кстати.
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Ответ Александр Линдеман
Это из серии: "сначало добейся, затем критикуй"
Так он еще практически 30 лет назад где-то там числился, с тех пор воды не мало утекло а он анализирует здесь и шансы Сафонова прикидывает, даже смешно))))
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Ответ Oleg Tumenov
Убей не пойму, что там такого в этом Сафонове, что его аж за 20 млн тащат, да ещё и из России.. не иначе арабы решили щёлкнуть по носу петушков
это не для средних умов,лучше помолчи.
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Всякое бывает - травма, потеря формы. Лунин из Реала не даст соврать.
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Нельзя сказать, что Доннарумма прям супер вратарь. Пенок он допускает довольно много. Матвей вполне при старании сможет стать первым номером.
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Доннарумма поедет сейчас на Евро, потом ему дадут отдохнуть , значит начнет предсезонную работу позднее, есть все шансы у Сафонова сыграть в Суперкубке и в начале чемпионата! Поэтому пожелаем ему удачи, пусть воспользуется шансом!
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Кого откопали, Эрика?) Что-то он не особо окреп там)
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У Доннарумы в этом сезоне всего 25 матчей в Лиге Один, хотя он не получил ни одной травмы. Скорее у Матвея будет какое-то игровое время в чемпионате Франции.
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Всем хорошо,у нас еще один повод включить Лигу1, у ПСЖ хороший дублер , если не получится вернется голодным до футбола, девушка фоточки красивые поделает в инстаграм
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Искренне желаю чтобы трансфер Матвея состоялся
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Убей не пойму, что там такого в этом Сафонове, что его аж за 20 млн тащат, да ещё и из России.. не иначе арабы решили щёлкнуть по носу петушков
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