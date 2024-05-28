Антонио Кассано: «Индзаги не такой выдающийся тренер, каким его выставляют. Он дважды проиграл Серию А – это катастрофа. Ему повезло выйти в финал ЛЧ»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги Антонио Кассано серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Антонио Конте Футбол

Антонио Кассано раскритиковал Симоне Индзаги.

«Если взглянуть на путь Индзаги, то он очень хорошо провел первые три месяца в «Интере», и я сказал, что в нем есть что-то от Конте. Затем он устроил катастрофу, упустив скудетто в борьбе с «Миланом», имея гораздо более сильный состав. У него была потрясающая команда, это первая катастрофа.

В прошлом сезоне он проиграл «Наполи», хотя должен был брать золото. У «Интера» был прекрасный состав, но произошла еще одна катастрофа. Затем наступил момент, когда его [Индзаги] хотели уволить: Маротта говорил с Конте, это была его первая цель. 

Затем, начиная с февраля, он выиграл несколько матчей, и ему повезло победить «Порту», а затем выйти в финал [Лиги чемпионов]. С «Порту» он не заслужил победу, с «Миланом» и «Бенфикой» он был сильнее и заслужил.

Он вышел в финал, и всем кажется, что «Интер» заслужил победу. Я болел за него, но я смотрю объективно. Фоден мог сделать счет 2:0, до этого момента «Интер» пробил по воротам полраза.

Он не заслужил [выиграть финал]: ему повезло оказаться там, а потом удача отвернулась от него. Индзаги не такой выдающийся тренер, каким его выставляют: в этом году он выиграл [Серию А], но до этого проиграл ее дважды. Его результаты гораздо хуже, чем должны были быть. Его состав настолько сильнее остальных, что я не удивлен [его чемпионством], – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте La Fiera del Calcio.

33 комментария
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Алессандро Мостовоссано
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0
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99% того, что говорит Кассано - бред сумасшедшего.
Просто совпадение, что он еще и месифан как и Вжух с Ригоберкой 🤣
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Ответ _mountain_range_
Алессандро Мостовоссано
Касстовой
+11
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Кассано наверняка хорошо чеканит
+10
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Мышление твое катастрофа
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+7
Кассано как вредная бабка на скамейке перед домой ддя которой все люди это ничтожества
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Толи дело у Кассано достижения тренерские на высоте
+6
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+5
Вы вовсе не величайший из королей! А всего лишь выдающийся, да и только!
© "Обыкновенное чудо"
+5
0
+5
Антонио, ты мог быть чемпионом мира! Ты мог быть звездой в Реале, Милане и Интере, таланта было достаточно слихвой, но твоя лень привела тебя к тому что ты с натяжкой легенда Сампдории…
Тот же Мостовой хотя бы говорит: дайте мне потренировать и я покажу, ты даже этого не делаешь, только критика
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Ответ _mountain_range_
Алессандро Мостовоссано
Топ коммент😂😂
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А у вас брата в Москве нет? (с)
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Ответ Н.Ф.
Вы вовсе не величайший из королей! А всего лишь выдающийся, да и только! © "Обыкновенное чудо"
приятно видеть тех кто помнит классссику!
+4
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+4
Симоне хоть и был игроком средним, но играл стабильно. А Антошка свой огромный талант слил в унитаз.
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В каждой стране есть персонаж уровня Мостового - то есть, человек, несущего херь с серьёзным выражением лица.
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Ответ Дима
99% того, что говорит Кассано - бред сумасшедшего. Просто совпадение, что он еще и месифан как и Вжух с Ригоберкой 🤣
Это звучит как диагноз,интересно почему мессибои все такие?
+3
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И говорит это тот человек,который ничего не добился
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Про финал и упущенное скудетто в борьбе с Наполи - бред, конечно, но Милан они обязаны были опережать, как и Атлетико в нынешней ЛЧ.
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Везёт сильнейшим
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Просто эталонная бретятина, прямо квинтессенция маразма.
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Но тем не менее он предсказал крах Наполи, Ромы и Лацио и что все три клуба поменяют своих главных тренеров по ходу сезона )
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всегда замечаю кассано кого не любит всегда найдёт как к нему придраться 🤣🤣
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Ответ илья галкин
В каждой стране есть персонаж уровня Мостового - то есть, человек, несущего херь с серьёзным выражением лица.
У нас на сайте эту роль прекрасно выполняют Рига с Игорьком!👌
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Ответ _mountain_range_
Алессандро Мостовоссано
Понтессано
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Ответ amelkin335@gmail.com
Но тем не менее он предсказал крах Наполи, Ромы и Лацио и что все три клуба поменяют своих главных тренеров по ходу сезона )
Про "Наполи" было ясно в момент ухода Спаллетти почти что всем. Моуриньо и третий сезон? Тут и гадать нечего. С "Лацио" попал, но там начало сезона не задалось, по дистанции добрали до "своего" более-менее места.
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Удар Златана ногой по его голове до сих пор дает о себе знать
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Как ты про фукал свою карьеру ! Молчал бы ) или вы та с болотелли 🤨
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Кассано известный критикан, вряд ли его слова кто-то всерьёз воспринимает кроме него самого.
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Как в сезоне из 50 с лишним матчей может "повезти"? Ну ладно там ди Маттео повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Но привезти неотыгрывемый отрыв за 6 туров до конца чемпионата, не купив толком никого и потеряв двух основных, какое тут "везение" вообще может быть?
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А Кассано тоже из-за бумажки какой то не тренирует?
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Новая порция кринжа от Кассано
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