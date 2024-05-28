Антонио Кассано: «Индзаги не такой выдающийся тренер, каким его выставляют. Он дважды проиграл Серию А – это катастрофа. Ему повезло выйти в финал ЛЧ»

Антонио Кассано раскритиковал Симоне Индзаги.

«Если взглянуть на путь Индзаги, то он очень хорошо провел первые три месяца в « », и я сказал, что в нем есть что-то от Конте. Затем он устроил катастрофу, упустив скудетто в борьбе с «Миланом», имея гораздо более сильный состав. У него была потрясающая команда, это первая катастрофа.

В прошлом сезоне он проиграл « », хотя должен был брать золото. У «Интера» был прекрасный состав, но произошла еще одна катастрофа. Затем наступил момент, когда его [ ] хотели уволить: Маротта говорил с Конте, это была его первая цель.

Затем, начиная с февраля, он выиграл несколько матчей, и ему повезло победить «Порту», а затем выйти в финал [Лиги чемпионов]. С «Порту» он не заслужил победу, с « » и «Бенфикой» он был сильнее и заслужил.

Он вышел в финал, и всем кажется, что «Интер» заслужил победу. Я болел за него, но я смотрю объективно. Фоден мог сделать счет 2:0, до этого момента «Интер» пробил по воротам полраза.

Он не заслужил [выиграть финал]: ему повезло оказаться там, а потом удача отвернулась от него. Индзаги не такой выдающийся тренер, каким его выставляют: в этом году он выиграл [Серию А], но до этого проиграл ее дважды. Его результаты гораздо хуже, чем должны были быть. Его состав настолько сильнее остальных, что я не удивлен [его чемпионством], – сказал бывший нападающий «Ромы», «Милана» и «Интера» в подкасте La Fiera del Calcio.