15 игроков АПЛ сдали положительные допинг-тесты с 2015 по 2020 год, но ни одного не дисквалифицировали

Как минимум 15 футболистов провалили допинг-тесты в период с 2015 по 2020 год.

Однако, как сообщает Daily Mail, ни один из игроков в результате не был дисквалифицирован.

12 из 15 игроков сдали положительные тесты на запрещенные препараты, повышающие работоспособность.

По одному из этих дел по-прежнему ведется расследование спустя пять месяцев после первоначального теста. Никаких мер к футболистам пока не применено.

В общей сложности 88 футболистов из Англии, Уэльса и Шотландии провалили допинг-тесты, получив «неблагоприятные аналитические результаты» при тестировании в период с 2013 по 2020 год.

Четыре случая среди футболистов АПЛ включали в себя положительный анализ на стимулятор риталин и один на хронический гонадотропин человека, повышающий тестостерон – гормон, который используют в велоспорте и смешанных единоборствах.