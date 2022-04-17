НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Атланту», «Бостон» сразится с «Бруклином» и другие матчи

В воскресенье, 17 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
В первом матче игрового дня «Майами» примет на своей площадке «Атланту». Начало – в 20.00 по московскому времени.
Затем «Бостон» встретится на своей площадке с «Бруклином», Милуоки» – с «Чикаго», «Финикс» – с «Новым Орлеаном».
НБА
Первый раунд
- Дата проведения
- 17 апреля, 20.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 18 апреля, 01.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 18 апреля, 04.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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