НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Атланту», «Бостон» сразится с «Бруклином» и другие матчи

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В воскресенье, 17 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

В первом матче игрового дня «Майами» примет на своей площадке «Атланту». Начало – в 20.00 по московскому времени.

Затем «Бостон» встретится на своей площадке с «Бруклином», Милуоки» – с «Чикаго», «Финикс» – с «Новым Орлеаном».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Майами – Атланта
Дата проведения
17 апреля, 20.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Бостон – Бруклин
Дата проведения
17 апреля, 22.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Милуоки – Чикаго
Дата проведения
18 апреля, 01.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Финикс – Новый Орлеан
Дата проведения
18 апреля, 04.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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