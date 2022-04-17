НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Атланту», «Бостон» сразится с «Бруклином» и другие матчи

В воскресенье, 17 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

В первом матче игрового дня примет на своей площадке «Атланту». Начало – в 20.00 по московскому времени.

Затем «Бостон» встретится на своей площадке с , – с , – с «Новым Орлеаном».

НБА

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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