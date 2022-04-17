Хави о фанатах «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: «Чувствуем себя ограбленными в собственном доме»

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал поведение фанатов причиной поражения от «Айнтрахта».

Во время матча на присутствовало свыше 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта. «Блауграна» уступила 2:3 и не вышла в полуфинал.

«У игроков не было ощущения, что они дома. Это не оправдание, но атмосфера повлияла на нас. Нам было некомфортно.

У меня было плохое предчувствие с того момента, как мы сели в автобус у отеля. Мы не чувствовали себя как дома.

В нас бросали разные предметы, игроки даже не могли войти в тоннель. А на первых минутах соперник еще и пенальти заработал.

Это был роковой во всех смыслах вечер. Он плохо начался и плохо закончился. Чувствуем себя ограбленными в собственном доме.

В какой-то момент клуб даст объяснение этому или хотя бы найдет способ не допускать такого в дальнейшем. Это ошибка клуба, безусловно», – сказал .

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