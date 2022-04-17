Хави о фанатах «Айнтрахта» на «Камп Ноу»: «Чувствуем себя ограбленными в собственном доме»

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал поведение фанатов причиной поражения от «Айнтрахта».
Во время матча Лиги Европы на «Камп Ноу» присутствовало свыше 20 тысяч болельщиков клуба из Франкфурта. «Блауграна» уступила 2:3 и не вышла в полуфинал.
«У игроков не было ощущения, что они дома. Это не оправдание, но атмосфера повлияла на нас. Нам было некомфортно.
У меня было плохое предчувствие с того момента, как мы сели в автобус у отеля. Мы не чувствовали себя как дома.
В нас бросали разные предметы, игроки даже не могли войти в тоннель. А на первых минутах соперник еще и пенальти заработал.
Это был роковой во всех смыслах вечер. Он плохо начался и плохо закончился. Чувствуем себя ограбленными в собственном доме.
В какой-то момент клуб даст объяснение этому или хотя бы найдет способ не допускать такого в дальнейшем. Это ошибка клуба, безусловно», – сказал Хави.
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