«Ман Сити» признан лучшим клубом Европы на Globe Soccer Awards. «Горожане» обошли «Реал», «Байер», «Барселону»

«Манчестер Сити» получил приз на Globe Soccer Awards.

Английский клуб признан лучшим в Европе в этом сезоне. Он опередил « », « », « », «Аталанту», «Спортинг», «Барселону», « », « » и «Жирону».

«Горожане» в сезоне-2023/24 выиграли чемпионат Англии в 4-й раз подряд, а также дошли до финала Кубка Англии.