«Ман Сити» признан лучшим клубом Европы на Globe Soccer Awards. «Горожане» обошли «Реал», «Байер», «Барселону»

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«Манчестер Сити» получил приз на Globe Soccer Awards.

Английский клуб признан лучшим в Европе в этом сезоне. Он опередил «Байер», «ПСЖ», «Интер», «Аталанту», «Спортинг», «Барселону», «Реал», «Арсенал» и «Жирону».

«Горожане» в сезоне-2023/24 выиграли чемпионат Англии в 4-й раз подряд, а также дошли до финала Кубка Англии.

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58 комментариев
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Видимо, дали за оформление покера из чемпионств в АПЛ по совокупности, другой причины не вижу.
+19
-4
+15
Как можно признавать лучшей команду, которая всего лишь взяла чемпионат
+24
-11
+13
Действительно лучшие, отлетели от Реала в ЛЧ, плюс от МЮ в кубке😂
+20
-7
+13
Ответ neoline099
Так Реал тоже всего лишь взял чемпионат) Или он уже ЛЧ выиграть успел?
При чем тут реал (и если даже Реал брать, то лучше чем сити, он прошел сити), а так есть байер, который взял помимо чемпионства и кубок. И фин возможности не сравнимы
+15
-5
+10
Фк 115 после позора с маню максимум 3
+23
-15
+8
Ответ 10ztv
так они по игре действительно лучшие. В лч решила серия пенальти только
По игре они с Реалом играли вничью, а в серии пенальти проиграли. О чем речь?
+4
0
+4
Ответ Black Phoenix
Видимо, дали за оформление покера из чемпионств в АПЛ по совокупности, другой причины не вижу.
так они по игре действительно лучшие. В лч решила серия пенальти только
+14
-11
+3
С первым местом спорить глупо. Случайный вылет от Королевского автобуса не изменил впечатление от команды
+7
-6
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Так он её тоже опередил ))
ну тем не менее их выпихнули в лучшие команды сезона, и ещё раз - ну какая Барселона? даже какая-нибудь Болонья и то больше достойна
+5
-4
+1
Ответ Dimonty
Пишешь так, будто Сити от Реал получил авоську мячей, как Мадрид год назад.
Сити летел от Мадрида трижды ,прошлый год вспоминай как аварию)
+2
-2
0
Ответ shapievichmda80@gmail.com
При чем тут реал (и если даже Реал брать, то лучше чем сити, он прошел сити), а так есть байер, который взял помимо чемпионства и кубок. И фин возможности не сравнимы
Плюс финал еврокубка ☝🏻
0
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Ответ shapievichmda80@gmail.com
Как можно признавать лучшей команду, которая всего лишь взяла чемпионат
так по игре это лучшая команда мира, а не автобус мадридский (я не про Атлетико)
+1
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Ответ shapievichmda80@gmail.com
Как можно признавать лучшей команду, которая всего лишь взяла чемпионат
На дистанции сезона Сити обыграет любую команду мира
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ну какая Барселона?
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Ответ 10ztv
так они по игре действительно лучшие. В лч решила серия пенальти только
МанСити вылетели, алё, Реал в финале ЛЧ, выиграл Ла лигу с одним поражением, кто здесь псих?
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Ответ Nemat Abdukhakimov
По игре они с Реалом играли вничью, а в серии пенальти проиграли. О чем речь?
Реал играл как трусливый маленький клуб из подвала Ла Лиги. О чём речь?
+3
-3
0
Ответ shapievichmda80@gmail.com
Кто это плюсует, какой на фиг покер
плюсует тот, кто смотрел матчи мс-реал
+1
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Ответ Роман
"Лучший клуб", который играючи МЮ обыграл. Здесь выбор однозначно между Реалом и Байером.
Играючи - это когда 11 человек в своей штрафной? Видимо по методичке 7хага пишешь:D
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Ответ shapievichmda80@gmail.com
Кто это плюсует, какой на фиг покер
А как назвать?) Три чемпионства подряд - трипит. Четыре - квадрипит???
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Ответ romanisti89
ну тем не менее их выпихнули в лучшие команды сезона, и ещё раз - ну какая Барселона? даже какая-нибудь Болонья и то больше достойна
с чего бы?))барса заняла 2 место в более сложном чемпе ,а болонья вроде 4 заняла
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Байер с золотой Салатницей и Кубком: «Ну да, ну да, пошли мы нахрен»
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Лучший клуб Реал Мадрид
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Клуб был растоптан мю который должен идти на 15 месте.
Клуб вылетел в 1/4 ЛЧ
Клуб проиграл суперкубок Англии
Клуб вылетел в 3 круге кубка лиги
Да-да-да.
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Если бы Байер или Реал с Барселоной играли этот сезон в АПЛ - выиграли бы они противостояние с Арсеналом? Далеко не факт. Если бы Манчестер Сити играл этот сезон в Ла Лиге или Бундеслиге - выиграл бы он? Скорее всего да. Поэтому такое решение... Победа над таким феноменальным Арсеналом - дорогого стоит...
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За что интересно, а ну да это же мешок.
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Сити в этом сезоне не выиграл ни одного матча у ТОП5 команд АПЛ. Слил финал кубка, слил ЛЧ.

Награда уже похожа на то, что Лео Месси чисто по инерции вручают золотые мячи. Смешно. Хотя в случае с Лео вопросов куда меньше, чем к награде Сити.
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Интересное кино получается : в номинантах Жирона с канонирами ( вполне логично, собственно..). А что - Дортмунд хуже ? … Или в посте не весь список представлен ?
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"Лучший клуб", который играючи МЮ обыграл.
Здесь выбор однозначно между Реалом и Байером.
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Сегодня вручение что ли?
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