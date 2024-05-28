«Ман Сити» признан лучшим клубом Европы на Globe Soccer Awards. «Горожане» обошли «Реал», «Байер», «Барселону»
«Манчестер Сити» получил приз на Globe Soccer Awards.
Английский клуб признан лучшим в Европе в этом сезоне. Он опередил «Байер», «ПСЖ», «Интер», «Аталанту», «Спортинг», «Барселону», «Реал», «Арсенал» и «Жирону».
«Горожане» в сезоне-2023/24 выиграли чемпионат Англии в 4-й раз подряд, а также дошли до финала Кубка Англии.
Клуб вылетел в 1/4 ЛЧ
Клуб проиграл суперкубок Англии
Клуб вылетел в 3 круге кубка лиги
Да-да-да.
Награда уже похожа на то, что Лео Месси чисто по инерции вручают золотые мячи. Смешно. Хотя в случае с Лео вопросов куда меньше, чем к награде Сити.
Здесь выбор однозначно между Реалом и Байером.