Анзор Кавазашвили: «У нас чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов – играют сборные Латинской Америки. Это удар по национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Анзор Кавазашвили Краснодар лимит на легионеров Футбол

Анзор Кавазашвили указал на засилье иностранных футболистов в Мир РПЛ.

«Обратите внимание, сколько сейчас в ведущих командах РПЛ иностранцев. Мы сегодня проводим чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов. У нас сейчас играют сборные команды Латинской Америки.

Мы наслаждаемся, когда появляется футболист-легионер, который своей игрой красит команду. Но таких много не бывает, их может быть два или три. Но нынешний лимит нам позволяет набирать до восьми зарубежных футболистов в стартовом составе. Это можно назвать чемпионатом России? Почти все иностранцы являются основными, а наши два воспитанника российского футбола лишь «приглашены» в эту команду?

Это удар по нашей национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета и отсутствие практики наших футбольных кадров. Мы требуем от академий, чтобы они воспитывали классных российских футболистов. Футбольные школы это делают, отдают игроков в дубль, где российские воспитанники не играют из-за иностранцев и постоянно находятся в резерве.

Получается, что, когда государство дает задание удачно выступить на международном турнире, в национальную сборную приходят футболисты, не получающие полную нагрузку в своих клубах и не развивающие свое профессиональное мастерство, потому что они не играют в основном составе», – отметил бывший вратарь «Спартака».

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16 комментариев
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Дед опять забыл выпить таблетки(
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Деменция прогрессирует с каждым днём
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+10
Ответ Мадридито
Дед опять забыл выпить таблетки(
Я сейчас смотрел матч за выход в Высшую голландскую лигу !
Бреда - Эксельсиор Роттердам .
Итоговый результат 6:2 !
Так там на трибунах не только пили , но и курили и подозреваю , что не сигареты )
У хозяев на поле чех, норвежец, бельгиец , датчанин , серб и даже австралиец !
И болельщики с флагами этих стран вне себя от радости на трибунах.
Кавазашвили на них нет !
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Все-таки человек должен вовремя уходить на пенсию. Некогда великий футболист превращается в обычного недалекого клоуна. Грустно.
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Так он сам грузин
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Правильно.А во главе сборной России - эстонец!
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Ответ OldRedWhite
Я сейчас смотрел матч за выход в Высшую голландскую лигу ! Бреда - Эксельсиор Роттердам . Итоговый результат 6:2 ! Так там на трибунах не только пили , но и курили и подозреваю , что не сигареты ) У хозяев на поле чех, норвежец, бельгиец , датчанин , серб и даже австралиец ! И болельщики с флагами этих стран вне себя от радости на трибунах. Кавазашвили на них нет !
Классный матч!
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Ответ Алексей Зимин
Классный матч!
Сам не могу опомнится !
Там ещё вяли интервью у вратаря гостей , который пропустил шесть ))
Я хоть и не знаю голландского языка но были понятны его ответы :
Мы вот в прошлом матче Гааге семь забили , всякое бывает )
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Что за чушь он несёт?! В ПСЖ как то ни одного франзуза не увидел, а тут такое! 😆
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Мда... нет, я к таким вещам отношусь спокойно, но все-таки стоит иногда соизмерять свои слова на подобные темы со своим же происхождением. Чем грузин (точнее аджарец, но разница непринципиальна - все равно родина не в России) принципиально отличается от латиноамериканца?
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Куда бы от этой национальной гордости деваться? А то тошно уж
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Какой чувствительный мужшина по части национальной гордости..
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почему он считает что русских много которые красят команду своей игрой?
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Слабый какой-то менталитет, если его могут унизить латиноамериканцы
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Было бы что унижать
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