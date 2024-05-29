Анзор Кавазашвили: «У нас чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов – играют сборные Латинской Америки. Это удар по национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета»
Анзор Кавазашвили указал на засилье иностранных футболистов в Мир РПЛ.
«Обратите внимание, сколько сейчас в ведущих командах РПЛ иностранцев. Мы сегодня проводим чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов. У нас сейчас играют сборные команды Латинской Америки.
Мы наслаждаемся, когда появляется футболист-легионер, который своей игрой красит команду. Но таких много не бывает, их может быть два или три. Но нынешний лимит нам позволяет набирать до восьми зарубежных футболистов в стартовом составе. Это можно назвать чемпионатом России? Почти все иностранцы являются основными, а наши два воспитанника российского футбола лишь «приглашены» в эту команду?
Это удар по нашей национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета и отсутствие практики наших футбольных кадров. Мы требуем от академий, чтобы они воспитывали классных российских футболистов. Футбольные школы это делают, отдают игроков в дубль, где российские воспитанники не играют из-за иностранцев и постоянно находятся в резерве.
Получается, что, когда государство дает задание удачно выступить на международном турнире, в национальную сборную приходят футболисты, не получающие полную нагрузку в своих клубах и не развивающие свое профессиональное мастерство, потому что они не играют в основном составе», – отметил бывший вратарь «Спартака».
Бреда - Эксельсиор Роттердам .
Итоговый результат 6:2 !
Так там на трибунах не только пили , но и курили и подозреваю , что не сигареты )
У хозяев на поле чех, норвежец, бельгиец , датчанин , серб и даже австралиец !
И болельщики с флагами этих стран вне себя от радости на трибунах.
Кавазашвили на них нет !
Там ещё вяли интервью у вратаря гостей , который пропустил шесть ))
Я хоть и не знаю голландского языка но были понятны его ответы :
Мы вот в прошлом матче Гааге семь забили , всякое бывает )