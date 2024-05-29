Анзор Кавазашвили: «У нас чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов – играют сборные Латинской Америки. Это удар по национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета»

Анзор Кавазашвили указал на засилье иностранных футболистов в Мир РПЛ.

«Обратите внимание, сколько сейчас в ведущих командах иностранцев. Мы сегодня проводим чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов. У нас сейчас играют сборные команды Латинской Америки.

Мы наслаждаемся, когда появляется футболист-легионер, который своей игрой красит команду. Но таких много не бывает, их может быть два или три. Но нынешний лимит нам позволяет набирать до восьми зарубежных футболистов в стартовом составе. Это можно назвать чемпионатом России? Почти все иностранцы являются основными, а наши два воспитанника российского футбола лишь «приглашены» в эту команду?

Это удар по нашей национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета и отсутствие практики наших футбольных кадров. Мы требуем от академий, чтобы они воспитывали классных российских футболистов. Футбольные школы это делают, отдают игроков в дубль, где российские воспитанники не играют из-за иностранцев и постоянно находятся в резерве.

Получается, что, когда государство дает задание удачно выступить на международном турнире, в национальную сборную приходят футболисты, не получающие полную нагрузку в своих клубах и не развивающие свое профессиональное мастерство, потому что они не играют в основном составе», – отметил бывший вратарь « ».