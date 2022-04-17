Косторная о травме Семененко: «Как человек, у которого было три сотрясения, хочу сказать, что с башкой у меня все в порядке. Ну, я #######, но это уже не лечится»

Чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о травме Евгения Семененко на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Я призываю не хоронить его заранее. Как человек, у которого было три сильных сотрясения, после которых я лежала в больнице, хочу сказать, что после такого с башкой у меня все в порядке. Ну, я ####### (сумасшедшая), но это уже не лечится.

Женя упал сильно, но никаких особых побочных эффектов у него нету. Встать он не мог потому что шоу – пушки светят, темно, все в глаза и ничего не видно. Мы, когда катаемся, тоже нихрена не видим. Вчера я сама наугад каталась. Хорошо, что не ######## (упала), но на зрителей, бывало, наезжала.

С Женей все будет нормально, не хороните его», – цитирует Косторную Sport24 со ссылкой на видео в телеграм-канале, которое позднее было удалено.

Накануне Семененко неудачно приземлился с четверного прыжка и сильно ударился головой об лед. Позже ему диагностировали сотрясение мозга.

Страшное падение Семененко на шоу Плющенко: сделал 4 попытки встать, в итоге рухнул на зрителей