Ямаль признан лучшим молодым игроком Европы на премии Globe Soccer Awards. Вингер «Барсы» опередил Беллингема, Палмера и Мусиалу
Ламину Ямалю присуждена вторая награда за вечер – на Globe Soccer Awards.
16-летний вингер «Барселоны» признан лучшим молодым футболистом Европы.
На приз также претендовали Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга (оба – «Реал»), Коул Палмер («Челси»), Джамал Мусиала («Бавария»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Жоау Невеш («Бенфика»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») и Пау Кубарси («Барселона»).
Также сегодня Ямаль был признан лучшим футболистом не старше 23 лет в Ла Лиге.
Максимально странное решение.
Полный отстой.