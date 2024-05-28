Ямаль признан лучшим молодым игроком Европы на премии Globe Soccer Awards. Вингер «Барсы» опередил Беллингема, Палмера и Мусиалу

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Ламину Ямалю присуждена вторая награда за вечер – на Globe Soccer Awards.

16-летний вингер «Барселоны» признан лучшим молодым футболистом Европы.

На приз также претендовали Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга (оба – «Реал»), Коул Палмер («Челси»), Джамал Мусиала («Бавария»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Жоау Невеш («Бенфика»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») и Пау Кубарси («Барселона»).

Также сегодня Ямаль был признан лучшим футболистом не старше 23 лет в Ла Лиге.

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38 комментариев
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Позор продолжается)
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Ответ войд
Комментарий скрыт
А, теперь для фанов Роланду Global Soccer Awards бездари, да?)
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Странно...
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Ответ Абдула Магомедсаидов
за 5 голов?
А премия чисто за голы вручается?
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Ответ Akezhan Kutvarov
Урожай собирает! Правда почему не Беллингем вопрос!?
может из за влияния на команду.убери ямаля из состава и правый фланг вообще перестает работать.все таки обьективно влияние ямаля на игру барсы посильнее чем джуда на игру реала
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Как он может быть лучше Беллингема? Если Беллингем чуть ли не лучший игрок сезона вообще, если не лучший.
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Цирк на гастролях. Ямаль лучше и Беллингема и Палмера в этом сезоне?
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отдайте ему зм сразу , чего тянуть то?
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за 5 голов?
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какая же чушь...
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Ничего не имею против вашего мнения или против Ямала) просто хотел сказать что его агент Жорже Мендеш)
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Очень странное решение.
Максимально странное решение.
Полный отстой.
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Ответ Абдула Магомедсаидов
за 5 голов?
за влияние на игру команды.
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Ответ Black Phoenix
Потому что нагрузка в 16 лет не соответствует реальным физическим возможностям. С Ямаля спрос как с основного уже, а он только тинейджер.
да ладно тебе )все зависит от организма.месси начинал играть в 17.а он вон какой щупленький был.подкачается ямаль,и все будет ок.как с педри с ним точно не будет,потому что он матчей меньше проводит
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Ответ Predator87
да ладно тебе )все зависит от организма.месси начинал играть в 17.а он вон какой щупленький был.подкачается ямаль,и все будет ок.как с педри с ним точно не будет,потому что он матчей меньше проводит
Месси тоже в начале карьеры ломался как спичка, к слову.
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Ответ Black Phoenix
Месси тоже в начале карьеры ломался как спичка, к слову.
ну все таки думаю что ямаль не склонен к травмам.в любом случае след.год будет определяющим.потому что как известно 2 сезон самый сложный
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