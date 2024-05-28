Ямаль признан лучшим молодым игроком Европы на премии Globe Soccer Awards. Вингер «Барсы» опередил Беллингема, Палмера и Мусиалу

Ламину Ямалю присуждена вторая награда за вечер – на Globe Soccer Awards.

16-летний вингер «Барселоны» признан лучшим молодым футболистом Европы.

На приз также претендовали , (оба – « »), Коул Палмер (« »), Джамал Мусиала (« »), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Жоау Невеш («Бенфика»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») и Пау Кубарси («Барселона»).

Также сегодня Ямаль был признан лучшим футболистом не старше 23 лет в Ла Лиге.