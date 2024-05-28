Гудмундссону может грозить до 16 лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии. Игрока «Дженоа» обвинили прошлым летом, прокуратура Исландии возобновила расследование

Теги Интер Ювентус серия А Италия происшествия Сборная Исландии по футболу Дженоа Альберт Гудмундссон Футбол

Футболисту Серии А может грозить длительное тюремное заключение.

Прокуратура Исландии возобновила рассмотрение дела в отношении Альберта Гудмундссона – его обвиняют в сексуальном насилии.

Девушка, с которой полузащитник «Дженоа» познакомился в ночном клубе в Рейкьявике, прошлым летом обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах со стороны футболиста.

После этого Гудмундссона отстранили от выступлений за сборную Исландии. Он провел два матча за национальную команду в марте этого года – расследование было временно приостановлено.

Альберт даст показания в суде осенью. Его обвиняют по статье 194 уголовного кодекса Исландии – она предусматривает тюремное заключение на срок от 1 года до 16 лет. 

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему игроку проявляют «Интер» и «Ювентус». 

19 комментариев
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Спартак не спать
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Опять шкурки на охоту вышли.
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познакомились в ночном клубе, ничего не предвещало беды, договорились на следующий день встретиться в библиотеке, а он давай приставать
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То Сигурдссона из Эвертона уничтожили, теперь взялись да второго исландца.
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Ответ Клименко
Не зря его хотели в Интер, там любят таких Арнаутовичей
клИменко, тебя мужчины абидели?
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Если у них 16 лет дают за домогательства,
то за изнасилование бы пожизненное дали.
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И снова игрок Дженоа. Там же какой-то их тип угодил уже в тюрячку.
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Ответ igls54
А разве в Рейкьявике еще остались девушки?
нет там одни трансформаторы и деды...
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Ответ Nikolay Kavcic
Спартак не спать
Мы здесь !
Уже подали сигнал руководству !
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Ответ Н.Ф.
Если у них 16 лет дают за домогательства, то за изнасилование бы пожизненное дали.
Поэтому исландия в топ самых безопасных стран планеты, по некоторым версиям занимает первое место по этому показателю, ибо нефиг
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Ответ Е.Р.
Пожелаю ему справедливого суда. И оч надеюсь, что ни он, ни Зёркзи не окажутся в Интере.
Справедливые фемский суд? Гыгы
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