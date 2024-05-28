Гудмундссону может грозить до 16 лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии. Игрока «Дженоа» обвинили прошлым летом, прокуратура Исландии возобновила расследование

Футболисту Серии А может грозить длительное тюремное заключение.

Прокуратура Исландии возобновила рассмотрение дела в отношении – его обвиняют в сексуальном насилии.

Девушка, с которой полузащитник « » познакомился в ночном клубе в Рейкьявике, прошлым летом обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах со стороны футболиста.

После этого Гудмундссона отстранили от выступлений за сборную Исландии. Он провел два матча за национальную команду в марте этого года – расследование было временно приостановлено.

Альберт даст показания в суде осенью. Его обвиняют по статье 194 уголовного кодекса Исландии – она предусматривает тюремное заключение на срок от 1 года до 16 лет.

Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему игроку проявляют « » и « ».