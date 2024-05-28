Гудмундссону может грозить до 16 лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии. Игрока «Дженоа» обвинили прошлым летом, прокуратура Исландии возобновила расследование
Футболисту Серии А может грозить длительное тюремное заключение.
Прокуратура Исландии возобновила рассмотрение дела в отношении Альберта Гудмундссона – его обвиняют в сексуальном насилии.
Девушка, с которой полузащитник «Дженоа» познакомился в ночном клубе в Рейкьявике, прошлым летом обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах со стороны футболиста.
После этого Гудмундссона отстранили от выступлений за сборную Исландии. Он провел два матча за национальную команду в марте этого года – расследование было временно приостановлено.
Альберт даст показания в суде осенью. Его обвиняют по статье 194 уголовного кодекса Исландии – она предусматривает тюремное заключение на срок от 1 года до 16 лет.
Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему игроку проявляют «Интер» и «Ювентус».
то за изнасилование бы пожизненное дали.
Уже подали сигнал руководству !