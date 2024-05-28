«МЮ» предложил сотрудникам, не желающим возвращаться в офис с удаленки, уволиться и досрочно получить премию за сезон

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» сокращает штат сотрудников.

С 1 июня «Юнайтед» обязал сотрудников работать в офисах в Манчестере или Лондоне – формат удаленной работы отменяется. Такое решение принял совладелец клуба Джим Рэтклифф. Он также считает, что штатную численность можно сократить. 

Во вторник «МЮ» по электронной почте проинформировал сотрудников о том, что любой, кого не устраивают новые требования, может до следующей среды уволиться и досрочно получить премию за этот сезон.

Такое предложение касается и офисных сотрудников, которые хотят покинуть свое место работы с дополнительной выплатой. Те, кто решит остаться, получат премии в сентябре. 

«Юнайтед» считает, что возвращение в офис принесет существенную пользу отдельным людям, командам и клубу в целом и поддержит наш путь к возвращению «Манчестер Юнайтед» к футбольным успехам», – говорится в электронном письме. 

Там же отмечается, что клуб переоборудует некоторые из имеющихся в его распоряжении помещений, чтобы всем сотрудникам хватило места для работы в офисе. 

Рэтклифф запретил в «МЮ» удаленную работу и предложил недовольным искать себе новое место. В клубе недоумевают: места в офисах всем не хватит, а часть сотрудников живет слишком далеко

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Верните с дистанционки половину состава, а то по их игре и количеству травм кажется, что у них тренировки по Скайпу проходят.
+1
-1
0
А как на счет игроков играющих как на "удаленке"?
+1
-1
0
Ответ Андрей Хан
Есть сотрудники, которым жизненно необходимо находиться в пределах офиса чтобы максимизировать пользу для компании, даже если есть некие "костыли", позволяющие выполнять свои обязанности из офиса, но в современных компаниях таких работников от силы половина. Зачем под палку всех выводить (разумеется, если исключить мотивация "я тут главный, все будет как я сказал") - непонятно.
Миллиардер имеет право на свою точку зрения по этому вопросу, не так ли?
0
0
0
Ответ gukmamop
Миллиардер имеет право на свою точку зрения по этому вопросу, не так ли?
Миллиардер и владелец бизнеса должен стратегически мыслить, а не заниматься оперативным управлением рядовых сотрудников)) это только показывает, насколько плохо у него дела обстоят в организации
0
0
0
Ответ Фан Рубина
Ремонт базы по удалёнке не сделать.
Речь очевидно не о таких работниках))
0
0
0
Ответ anlini
Речь очевидно не о таких работниках))
Пока что не о таких. Главное - с удалёнки их сначала выманить. Потом перевести на ремонт базы.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий