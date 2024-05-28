«МЮ» предложил сотрудникам, не желающим возвращаться в офис с удаленки, уволиться и досрочно получить премию за сезон
«Манчестер Юнайтед» сокращает штат сотрудников.
С 1 июня «Юнайтед» обязал сотрудников работать в офисах в Манчестере или Лондоне – формат удаленной работы отменяется. Такое решение принял совладелец клуба Джим Рэтклифф. Он также считает, что штатную численность можно сократить.
Во вторник «МЮ» по электронной почте проинформировал сотрудников о том, что любой, кого не устраивают новые требования, может до следующей среды уволиться и досрочно получить премию за этот сезон.
Такое предложение касается и офисных сотрудников, которые хотят покинуть свое место работы с дополнительной выплатой. Те, кто решит остаться, получат премии в сентябре.
«Юнайтед» считает, что возвращение в офис принесет существенную пользу отдельным людям, командам и клубу в целом и поддержит наш путь к возвращению «Манчестер Юнайтед» к футбольным успехам», – говорится в электронном письме.
Там же отмечается, что клуб переоборудует некоторые из имеющихся в его распоряжении помещений, чтобы всем сотрудникам хватило места для работы в офисе.
Рэтклифф запретил в «МЮ» удаленную работу и предложил недовольным искать себе новое место. В клубе недоумевают: места в офисах всем не хватит, а часть сотрудников живет слишком далеко