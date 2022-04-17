«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей в Ла Лиге. Поражение лишь одно – от «Барселоны»

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«Реал» одержал третью победу подряд в чемпионате Испании.

Команда тренера Карло Анчелотти проявила характер, поскольку смогла обыграть «Севилью» (3:2) в Ла Лиге, уступая по ходу игры 0:2.

Также для мадридского клуба эта победа стала седьмой в последних восьми матчах в Примере. На этом отрезке команда проиграла лишь раз – в класико «Барселоне» (0:4).

«Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании, набрав 75 очков после 32 матчей.

Следующую игру команда проведет 20 апреля против «Осасуны» на выезде.

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