Баббель о поисках тренера для «Баварии»: «Информация о каждом кандидате попадает в СМИ – это непрофессионально. Клуб выставляет себя на посмешище»

Маркус Баббель высказался о поиске нового тренера для «Баварии».

Мюнхенский клуб не сумел договориться о сотрудничестве с несколькими специалистами, после чего остановился на кандидатуре Венсана Компани. Контракт с ним может быть подписан в среду.

«Самая большая проблема заключается в том, что они предают все это огласке. Так что это превращается в фарс.

Информация о каждом кандидате попадает в СМИ. Это не в духе «Баварии». На мой взгляд, то, что « » делает сейчас, не очень профессионально. Напротив, она выставляет себя на посмешище», – сказал бывший защитник мюнхенцев в эфире шоу Blick Kick.