Мбаппе выбран лучшим игроком Европы на Globe Soccer Awards. Килиан обошел Беллингема, Винисиуса, Холанда и Кейна

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Килиан Мбаппе назван лучшим игроком Европы на Globe Soccer Awards.

Форвард «ПСЖ» получил приз, опередив Джуда Беллингема («Реал»), Филипа Фодена («Манчестер Сити»), Антуана ГризманнаАтлетико»), Серу Гирасси («Штутгарт»), Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Харри Кейна («Бавария»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Родри («Манчестер Сити»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Винисиуса Жуниора («Реал»).

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 48 игр во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 10 голевых передач. Его статистика – здесь.

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69 комментариев
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Ахахаах, какой ему лучший в этом сезоне, заслуживает вини
+48
-14
+34
А за счёт чего? Это же смех да и только
+27
-3
+24
клоунада полнейшая
+20
-4
+16
Это же вроде награда Мендеша? Это он так к Мбаппе подкатывает типа, чтоб стать его агентом?
+9
0
+9
Ответ Sulim Aydamirov
Ахахаах, какой ему лучший в этом сезоне, заслуживает вини
Факт, Вини в отличии от Мбаппе в этом году не терялся в больших и трудных для своей команды матчах(если только не считать игру с матрасами на Бернабеу, и то там было судейство спорное).
+11
-7
+4
Вот тут не то, что сливочные, даже Ямаль больше заслужил
+2
0
+2
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
Чем Мбаппе заслуживает? Набил стату в лиге 1😂тот же кейн лучший бомбардир сезона, и лучший бомбардир ЛЧ, а Мбаппе?
+5
-3
+2
На фоне бесславного слива в еврокубках. Понятно. Объективности тут немного. Винисиус, Беллингем, заслуживают больше, да и не только они.
+2
-1
+1
Ответ Инсаф Галиуллинн
Мбаппе?Вини больше заслужил
Да тут вообще почти весь список больше заслужил. Не считая понятных имен, тот же Салах визуально всю зиму был лучшим игроком АПЛ, пока не закопался на Кубке Африки. Что он в одиночку не творил, почти все голы клуба создавал. А тут про игрока из Лиги 1 всерьез говорим... Без учета пенальти Мбаппе даже не выбил в лиге результативные действия 1 к 1, самый обычный сезон. Холанда за те же голы в АПЛ (!!!) критикуют, на секунду просто задуматься)
+2
-1
+1
Ответ Cruel Snake
А за счёт чего? Это же смех да и только
За счёт пиара! Француз африканец на арабских деньгах. Комбо)
+2
-1
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Всегда эта награда от Мендеша вызывала смех. Ха-ха-ха)
+1
0
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Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
Футбол смотреть начали для начала, 🤡
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Ясно-понятно...
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0
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Мбаппе: Эммануил, что ты со мной делаешь!? Номинирую тебя на Globe Soccer Awards моя черепашка.
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Жорже Мендеш решил заполучить нового топ-клиента?
+2
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+1
Мбаппе?Вини больше заслужил
+6
-5
+1
Ответ Syndycate
А почему не Месси?
Месси мусорный глоб соккер эворд ни к чему. Эта награда для Кришти.
+3
-3
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Я источник для кого указал?
Комментарий удален модератором
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий удален модератором
Ну и уровень аргументации, тебе привели факт с указанием источника, а ты кроме нелепых отмазок ничего другого написать не можешь....
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Там есть пункт про xg без учёта пенальти как бы
Это xg ударов!
Голов с пенальти у него нет, поэтому не написано "голов с пенальти", а у других игроков, которые забивали с пенальти, написано!
Проверь другого игрока и поймёшь, умник!
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Так ты скинь свой источник xg ударов, я то тебе скинул свой, который ты даже открыть не удосужился.
Я открыл и посмотрел!
Короче, ты опять обкакался и не хочешь признавать 🤣🤣🤣🤣
Просто на этом же сайте открой Беллингема или винисоуса и увидишь, что там помимо xg без пенальти, есть "голы с пенальти"!)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А кто заслужил тогда?Фоден за 9 голов с пенальти из 19?
Комментарий удален модератором
Ответ madaev
Гуляй
Ты слит всего лишь одним вопросом!)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Там есть пункт про xg без учёта пенальти как бы
Ты, видимо, перепутал. У Фодена все голы с игры.
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Ответ morphvirg
Ты, видимо, перепутал. У Фодена все голы с игры.
Я скинул источник, надо проверь сам
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Я скинул источник, надо проверь сам
https://www.sports.ru/football/tournament/premier-league/bombardiers/
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Ответ morphvirg
https://www.sports.ru/football/tournament/premier-league/bombardiers/
Xg ожидаемых голов 10.3, xg без учёта пенальти тоже 10.3, совпадение?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Xg ожидаемых голов 10.3, xg без учёта пенальти тоже 10.3, совпадение?
Так без учета пенальти, т.к он их не бил)
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Ответ morphvirg
Так без учета пенальти, т.к он их не бил)
И вправду, спасибо за адекватную поправку, я не заметил, что пункта о голах с пенальти там нет 🤝
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Ответ fabr-25
Это же вроде награда Мендеша? Это он так к Мбаппе подкатывает типа, чтоб стать его агентом?
Поздновато. Комиссия за подписание Мбаппе в Мадрид уже ушла к маме Мбаппе.
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