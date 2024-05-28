Мбаппе выбран лучшим игроком Европы на Globe Soccer Awards. Килиан обошел Беллингема, Винисиуса, Холанда и Кейна

Килиан Мбаппе назван лучшим игроком Европы на Globe Soccer Awards.

Форвард « » получил приз, опередив («Реал»), («Манчестер Сити»), (« »), Серу Гирасси («Штутгарт»), Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Харри Кейна («Бавария»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Родри («Манчестер Сити»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Винисиуса Жуниора («Реал»).

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 48 игр во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 10 голевых передач. Его статистика – здесь.