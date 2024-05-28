Мбаппе выбран лучшим игроком Европы на Globe Soccer Awards. Килиан обошел Беллингема, Винисиуса, Холанда и Кейна
Килиан Мбаппе назван лучшим игроком Европы на Globe Soccer Awards.
Форвард «ПСЖ» получил приз, опередив Джуда Беллингема («Реал»), Филипа Фодена («Манчестер Сити»), Антуана Гризманна («Атлетико»), Серу Гирасси («Штутгарт»), Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Харри Кейна («Бавария»), Лаутаро Мартинеса («Интер»), Родри («Манчестер Сити»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Бернарду Силву («Манчестер Сити») и Винисиуса Жуниора («Реал»).
В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 48 игр во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 10 голевых передач. Его статистика – здесь.
Голов с пенальти у него нет, поэтому не написано "голов с пенальти", а у других игроков, которые забивали с пенальти, написано!
Проверь другого игрока и поймёшь, умник!
Короче, ты опять обкакался и не хочешь признавать 🤣🤣🤣🤣
Просто на этом же сайте открой Беллингема или винисоуса и увидишь, что там помимо xg без пенальти, есть "голы с пенальти"!)