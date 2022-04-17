А тут «Атлетико» вырвал победу в районе 100-й минуты! Это крайне важно для суперплотной гонки за медали и ЛЧ в Ла Лиге

Удивительное совпадение, разброс от серебра до падения в ЛК.

«Атлетико» провел тяжелейший матч с «Эспаньолом» – со спорным удалением Жоффре Кондогбиа и победным голом Янника Феррейра Карраско на 99-й минуте. Причем их первая встреча в этом сезоне прошла в очень похожем стиле.

Главный герой сейчас – Карраско. У него дубль

Главное – во втором тайме. Сначала Карраско убрал Алеиша Видаля (кстати, экс-игрока «Барселоны») на паузе и прошил опытнейшего Диего Лопеса.

Но на 71-й минуте настроение «Эспаньола» улучшилось: арбитр неожиданно удалил Жоффре Кондогбиа. Это спорное решение: мяч попал в ногу Фелипе, а уже от нее отлетел в руку Кондогбиа, который пытался заблокировать удар в подкате. Судья Фигероа Васкес посчитал это достаточным основанием, чтобы показать полузащитнику вторую желтую карточку. В итоге «Атлетико» не только получил удаление, но и опасный штрафной – Рауль де Томас пальнул с правой на силу и сравнял.

Самое яркое приключилось на 99-й минуте (хотя добавили только пять): после навеса с углового выделился все тот же Де Томас – только теперь уже во вред команде. Он задел мяч локтем во вратарской и привез пенальти – его назначили при помощи ВАР. Карраско забил свой второй и принес «Атлетико» важнейшую победу в борьбе за путевку в ЛЧ.

А ведь в их первой встрече тоже был гол на 99-й и топ-выступления Карраско (1+1) и Де Томаса

Такие уходы в очень длинное добавленное время заканчиваются для «Атлетико» по-разному.

Буквально на неделе мы видели, как растянулся матч мадридцев в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити»: там после 90-й, правда, было много жесткости и жестокости, а смысла – мало. Все закончилось без голов, то есть вылетом команды Симеоне из турнира.

Забавно, что в первом круге «Атлетико» и «Эспаньол» расписали сценарий, похожий на свежую развязку.

Тогда тоже был победный на 99-й. Только в четвертом туре победу мадридцев оформил Тома Лемар – кстати, после ассиста от все того же Янника Феррейра Карраско (тот матч закончил с 1+1).

Еще одна деталь, объединяющая оба матча – голы Рауля де Томаса. В сентябре 2021-го он вывел команду вперед, а «Атлетико» забрал волевую победу.

Что там с гонкой за ЛЧ? У «Атлетико» серьезные соперники и большущий спектр вариантов

Оценим расклады в Ла Лиге.

Благодаря трудовой победе «Атлетико» чуть улучшил положение в борьбе за топ-4 – но явно ничего себе не гарантировал. На Лигу чемпионов претендуют «Бетис» и «Сосьедад» – они как раз сыграли в этом туре 0:0 между собой и позволили мадридцам выскочить.

«Атлетико» – четвертьфиналист Лиги чемпионов-2021/22 – в следующем сезоне может вообще туда не попасть. Смотрим пессимистичный сценарий и сложный график: дальше «Гранада», а вот затем – выезд к «Атлетику» и домашняя заруба с «Реалом», в самой концовке два важнейших матча – с «Севильей» и как раз с «Сосьедадом».

Тут же лежат и шансы забраться в медали: «Барселона» и «Севилья» предпочтительнее за счет матчей в запасе – но они ведь еще не выиграны.

Из тех, кто ниже: «Бетис» в концовке чемпионата еще ждут «Реал» и «Барса», а «Сосьедад» тоже сыграет против каталонцев, плюс встретится с полуфиналистом нынешней ЛЧ «Вильярреалом» (который, кстати, идет в Испании только седьмым).

Ла Лига, вероятно, оставит нас без мощной гонки за чемпионство, зато подарит шикарную рубку за медали и место в топ-4.

Фото: REUTERS/Juan Medina