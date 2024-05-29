FA перед финалом ЛЧ выделила 5 млн фунтов на самую масшабную операцию по обеспечению безопасности в истории «Уэмбли»

Футбольная ассоциация Англии планирует усиленные меры безопасности на финал ЛЧ.

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет на «Уэмбли» 1 июня. Сыграют « » и « » Дортмунд.

Daily Mail сообщает, что FA выделила 5 млн фунтов для реализации самой масштабной операции по обеспечению безопасности за всю историю стадиона.

Отмечается, что в организации стремятся не допустить скандальных ситуаций, возникавших во время финала в Лондоне и финалов чемпионов в Париже и Стамбуле.

Деньги потрачены на установку дополнительных ограждений и ворот, а также укрепление дверей за счет систем магнитных замков – это, по мнению организаторов, позволит исключить случаи, когда посетители срывали их с петель.

Значительная часть средств израсходована на улучшение системы видеонаблюдения и запуск второй диспетчерской службы безопасности, рассчитанной на 18 сотрудников. В обязанности нового подразделения будет входить наблюдение за событиями за пределами стадиона, в том числе на станциях метро и пабах.

В субботу будут задействовано более чем 2500 стюардов – это рекорд « ». FA вложила деньги в обеспечение их дополнительными нательными камерами.

На стадионе будет организована трехэтапная проверка билетов посетителей. Прилегающие к нему зоны станут зонами, свободными от алкоголя. Собаки-ищейки будут задействованы для выявления лиц, имеющих при себе наркотики.

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