Хави не нравилась строгость Левандовского по отношению к молодым игрокам. Экс-тренер «Барсы» хотел подписать форварда, прессингующего более активно

Теги Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Хави не нравилось отношение Роберта Левандовского к молодым игрокам.

Ранее стало известно, что бывший тренер «Барселоны» хотел избавиться от ряда игроков в летнее трансферное окно – в том числе от поляка.

Как пишет Diario Sport, тренерский штаб Хави считал, что Левандовски, игравший за «Барсу» на протяжении двух сезонов, уже прошел свой пик. Главный тренер каталонской команды и его помощники считали, что им нужен нападающий, который задает темп для выстраивания высокого прессинга, что поможет команде более интенсивно и агрессивно обороняться.

Кроме того, Хави хотел, чтобы клуб подписал «девятку» другого типа – игрока, который не просто завершал бы атаки, но и активно участвовал в командной созидательной работе.

Журналист Рикард Торкемада в эфире передачи El third temps на Catalunya Radio отметил, что штабу Хави не нравилось отношение Роберта к молодым футболистам основной команды – по мнению специалистов, 35-летний форвард не проявлял достаточной снисходительности по отношению к неопытным игрокам.

Хави и его команда «понимали, что Левандовски требователен, но считали, что эти молодые игроки нуждаются в понимании и сопереживании, чтобы продолжать расти».

Отмечается, что поляк не поступал грубо, но вел себя с молодыми футболистами «отстраненно и строго».

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19 комментариев
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Ну вполне возможно, сразу вспоминается эпизод с Ямалем, когда Левандовски не отбил ему пять
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И Хави был прав.
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Левандовски в последний сезон вел себя отвратительно, и пофигично. гнать надо пшэка
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Ответ Тинатин Гивиевна
Да по леве видно, что он идор
не судите по себе, мой вам совет.
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Ответ Зеленский
Хави превратилась в тыкву
господин * , а вы так и не успели до 00-00....
+3
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+3
И поэтому практически не выпускал Роке, бесконечно матч за матчем выпуская Леву на 90 минут
+3
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Ответ Anya Belova
Ну вполне возможно, сразу вспоминается эпизод с Ямалем, когда Левандовски не отбил ему пять
Да, один эпизод, конечно, очень показателен.

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Новость ни о чем, сезон закончился, а пИсать то надо....
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Хави хотел чтобы Лавандовски ещё поработал наставником молодых и при этом хотел избавиться от него посередине контракта ?
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Ласковый май
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Абсолютно не нужный игрок, это же надо прописать ему такую личку. Зачем надо было избавляться от Обамеянга(который играл за тарелку супа) и подписывать старого медлительного поляка. Лично думают, Лапорта в заложниках у Пини Захави или очень много должен ему, что приходится продвигать его клиентов.
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О, ну теперь можно долго фантазировать на тему того, что Хави нравилось/не нравилось, что он думал/говорил в прошлом сезоне и штамповать на основе этого различные новости...
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Какой только бред не придумают для вбросов. У гишпанцев это национальная забава. То есть Хави как главный тренер не мог поговорить с Левандовским и попросить (приказать ему) поменьше щемить молодёжь? Просто молча смотрел и страдал? ))
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Пошли сливы для улучшения репутации руководства Барсы. Будто во времена Бармалея вернулись. Хотя в отношении Лёвы Хави был прав(если это конечно правда).
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Странно. А зачем тогда он играл каждый матч. Может Хави его сам боялся?
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