Хави не нравилась строгость Левандовского по отношению к молодым игрокам. Экс-тренер «Барсы» хотел подписать форварда, прессингующего более активно

Хави не нравилось отношение Роберта Левандовского к молодым игрокам.

Ранее стало известно, что бывший тренер «Барселоны» хотел избавиться от ряда игроков в летнее трансферное окно – в том числе от поляка.

Как пишет Diario Sport, тренерский штаб Хави считал, что , игравший за «Барсу» на протяжении двух сезонов, уже прошел свой пик. Главный тренер каталонской команды и его помощники считали, что им нужен нападающий, который задает темп для выстраивания высокого прессинга, что поможет команде более интенсивно и агрессивно обороняться.

Кроме того, Хави хотел, чтобы клуб подписал «девятку» другого типа – игрока, который не просто завершал бы атаки, но и активно участвовал в командной созидательной работе.

Журналист Рикард Торкемада в эфире передачи El third temps на Catalunya Radio отметил, что штабу Хави не нравилось отношение Роберта к молодым футболистам основной команды – по мнению специалистов, 35-летний форвард не проявлял достаточной снисходительности по отношению к неопытным игрокам.

и его команда «понимали, что Левандовски требователен, но считали, что эти молодые игроки нуждаются в понимании и сопереживании, чтобы продолжать расти».

Отмечается, что поляк не поступал грубо, но вел себя с молодыми футболистами «отстраненно и строго».