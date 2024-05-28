Кавазашвили о Латышонке в «Зените»: «Пропадет, боюсь. Сразу его ставить не будут, а если он выйдет и пропустит, то уберут и поставят вратаря, который давно играет»

Анзор Кавазашвили не советовал бы Евгению Латышонку переходить в «Зенит».

– Приход Латышонка в «Зенит» – это хорошая идея или он недостаточно силен для петербуржцев?

– Я боюсь, что Латышонок пропадет в этой команде. Сразу его ставить не будут, а если он все-таки выйдет на поле и пропустит мяч, то его уберут и поставят вратаря, который давно играет.

Латышонку нельзя находится на скамейке запасных. Ему надо играть в основном составе. Для него это будет большой прогресс.

« » необязательно иметь сильного вратаря. Им нужен спокойный и уравновешенный голкипер, который не ловит звезд с неба, но и не допускает ошибок. Там вся команда построена на трудовом подвиге. Они выходят на поле и два с половиной тайма бегают.

Если в команде появится футболист уровня Малкома или Халка, то, вероятно, «Зенит» вновь зацветет и будет неповторимым, каким был до минувшего сезона. У них слаженная и ответственная команда. Они за большие деньги играют и выручают друг друга, – сказал бывший вратарь «Спартака».

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