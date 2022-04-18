Бензема установил личный рекорд, забив 25 голов за сезон в Ла Лиге

установил личный рекорд результативности в чемпионате Испании.

Нападающий принес победу своей команде в матче против «Севильи» (3:2), отличившись на второй компенсированной минуте ко второму тайму, завершив камбэк мадрицев с 0:2.

Этот гол стал для французского форварда 25-м в 28 играх в текущем сезоне – это его лучший показатель за все время выступлений в испанском чемпионате.

Прежде рекордом Бензема в Ла Лиге были 24 гола в 27 матчах в сезоне-2015/16.

Француз выступает за «Реал» с сезона-2009/10. Его подробную статистику можно изучить здесь.