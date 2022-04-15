Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Сосьедада», «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье

32-й тур испанской Ла Лиги открывается матчем «Сосьедад» – «Бетис».

В субботу играет на выезде с «Хетафе».

В воскресенье принимает «Эспаньол», встречается в гостях с «Севильей».

Завершится тур в понедельник матчем – «Кадис».

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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