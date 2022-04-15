Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Сосьедада», «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Кадис Райо Вальекано Эльче Гранада Футбол

32-й тур испанской Ла Лиги открывается матчем «Сосьедад» – «Бетис».

В субботу «Вильярреал» играет на выезде с «Хетафе».

В воскресенье «Атлетико» принимает «Эспаньол», «Реал» встречается в гостях с «Севильей».

Завершится тур в понедельник матчем «Барселона» – «Кадис».

Чемпионат Испании

32-й тур

Реал Сосьедад – Бетис
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

Эльче – Мальорка
Дата проведения
16 апреля, 15.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика

Алавес – Райо Вальекано
Дата проведения
16 апреля, 17.15, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

Валенсия – Осасуна
Дата проведения
16 апреля, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика

Хетафе – Вильярреал
Дата проведения
16 апреля, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

Гранада – Леванте
Дата проведения
17 апреля, 15.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

Атлетико – Эспаньол
Дата проведения
17 апреля, 17.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

Атлетик – Сельта
Дата проведения
17 апреля, 19.30, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика

Севилья – Реал Мадрид
Дата проведения
17 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика

Барселона – Кадис
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные