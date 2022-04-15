Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Сосьедада», «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье

32-й тур испанской Ла Лиги открывается матчем «Сосьедад» – «Бетис».
В субботу «Вильярреал» играет на выезде с «Хетафе».
В воскресенье «Атлетико» принимает «Эспаньол», «Реал» встречается в гостях с «Севильей».
Завершится тур в понедельник матчем «Барселона» – «Кадис».
32-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 16 апреля, 15.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 16 апреля, 17.15, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 17 апреля, 15.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 17 апреля, 17.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.30, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.