Финалисты Кубка лиги встретятся в финале Кубка Англии 2-й раз в истории. До «Челси» и «Ливерпуля» так делали «Арсенал» и «Шеффилд»

и сыграют во втором финале за сезон.

Команды вышли в финал Кубка Англии, который состоится 14 мая. В этом сезоне они уже встречались в решающем матче Кубка английской лиги – по пенальти победу одержали мерсисайдцы.

Лишь одной паре в истории удавалось за один сезон поучаствовать в финалах обоих турниров – «Арсеналу» и .

18 апреля 1993 года «канониры» выиграли Кубок английской лиги (2:1). 15 мая команды сыграли вничью в финале Кубка Англии (1:1), а переигровка 20 мая осталась за – 2:1.