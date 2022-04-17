Финалисты Кубка лиги встретятся в финале Кубка Англии 2-й раз в истории. До «Челси» и «Ливерпуля» так делали «Арсенал» и «Шеффилд»

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«Челси» и «Ливерпуль» сыграют во втором финале за сезон.

Команды вышли в финал Кубка Англии, который состоится 14 мая. В этом сезоне они уже встречались в решающем матче Кубка английской лиги – по пенальти победу одержали мерсисайдцы.

Лишь одной паре в истории удавалось за один сезон поучаствовать в финалах обоих турниров – «Арсеналу» и «Шеффилд Уэнсдей».

18 апреля 1993 года «канониры» выиграли Кубок английской лиги (2:1). 15 мая команды сыграли вничью в финале Кубка Англии (1:1), а переигровка 20 мая осталась за «Арсеналом» – 2:1.

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